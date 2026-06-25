El Parlamento abraza la bandera LGTBI en Andalucía pese al plantón de Vox en plena negociación con Juanma Moreno: "Defenderemos la diversidad con vehemencia"

El azar ha hecho que las negociaciones a contrarreloj para investir de nuevo a Juanma Moreno hayan coincidido con la celebración del Orgullo LGTBI. En medio del secretismo con el que el PP y Vox están llevando las reuniones y ante la denuncia de "pacto oculto" de la izquierda, el Parlamento de Andalucía ha cerrado filas para respaldar la diversidad sexual. "La defenderemos a ultranza", comentaba el presidente de la Cámara autonómica en el acto de izado de la bandera LGTBI frente a la fachada de la sede de la soberanía andaluza. Han estado todos menos Vox. La extrema derecha siempre ha tratado con equidistancia este tipo de homenajes. En esta ocasión, su postura alcanza más relevancia si cabe por la negociación abierta con los populares

En la mañana de este jueves, el Parlamento de Andalucía ha llamado a todos los diputados a ser garantes de la diversidad: "Hay que defenderla de forma muy vehemente". Tras izar la bandera, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, se ha remitido al Estatuto de Autonomía de Andalucía para pedir un cierre de filas "de manera taxativa y clara" a todos los grupos políticos para la protección de los derechos LGTBI. "En sus artículos 14 y 35 dice que los poderes públicos tenemos que velar para que no haya discriminación por orientación sexual", por ello, ha expresado ante los allí presentes la necesidad de defenderlo "a ultranza".

En la explanada frente a la fachada del antiguo hospital de las Cinco Llagas estaban de escuchando sus palabras desde líderes de asociaciones LGTBI hasta los propios diputados. Entre ellos, los vicepresidentes de la Mesa del Parlamento, Ana Mestre (PP) y Fernando López Gil (PSOE); el portavoz adjunto del grupo socialista, Rafael Recio; el diputado de Adelante Andalucía, Javier Montes; y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Casi pleno. Faltaba Vox. Como suele ser habitual, la extrema derecha declina participar en este tipo de actos institucionales y homenajes relacionados con el colectivo. No es nada nuevo, pero el contexto de las negociaciones con el Partido Popular hace que este plantón sea más significativo.

"El arbolito desde chiquito", destacaba Jesús Aguirre para referirse a la importancia de defender también la libertad sexual desde los centros educativos con los más pequeños. Precisamente, esta es una de las preocupaciones de los grupos de la izquierda. PSOE, Adelante y Por Andalucía denunciaban oscurantismo en las negociaciones entre PP y Vox para investir de nuevo a Moreno como presidente de la Junta.

"Hay una total opacidad" o "no sabemos absolutamente nada" eran algunas de las palabras de los portavoces de la oposición en la jornada de este miércoles que mostraban su incertidumbre ante la posibilidad de imponer el pin parental en las escuelas como ha pedido Vox en otras ocasiones, así como los "retrocesos" en los planes de igualdad. No obstante, la izquierda da por hecho que habrá acuerdo y todo forma parte de un "vodevil".

La Junta llama a los diputados a "seguir abriendo caminos"

"Afortunadamente, Andalucía es una tierra diversa y plural". Estas eran las palabras de la consejera en funciones de Inclusión, Familias e Igualdad, Loles López, que también acudía al acto de esta mañana en el Parlamento. Llamaba a los andaluces a "envolver" con orgullo la bandera arcoíris, al tiempo que ha pedido no parar en la reivindicación porque siguen existiendo actos de lgtbifobia. Unos hechos que, a juicio de la consejera, suponen "un ataque directo a la dignidad de la persona" realizando una defensa fehaciente de la lucha del colectivo.

De igual forma, no ha querido desaprovechar la oportunidad para lanzar un toque de atención a todos los diputados autonómicos: "Tenemos la obligación de seguir creando derechos y abriendo caminos". Desde 2015, el Parlamento de Andalucía lleva conmemorando el Día del Orgullo con este izado de bandera. El apoyo a esta causa era unánime por parte de todo el arco parlamentario hasta que entró Vox en 2018.

El colectivo LGTBI pide tomar conciencia del "éxito" de la política

A este breve acto, se ha sumado la Red de Municipios Orgullosos cuyo presidente, Manuel Rosado, que tampoco ha querido dejar pasar el momento sin lanzar un mensaje a los diputados para que tomen conciencia de su papel. "Recuerden el poder que ustedes tienen de lograr la felicidad de muchas personas para que puedan ser lo que hoy en día son", destacaba. El máximo representante de esta entidad ha querido ejemplificar esta reivindicación con dos casos concretos. Le acompañaban dos personas, Lourdes y Lucas, que se beneficiaron de la Ley andaluza de no discriminación hacia las personas LGTBI (2017), entre otras herramientas legislativas. "Es el reflejo del éxito de la política".

Está por ver si el acuerdo entre PP y Vox en Andalucía -en el caso de que llegue a producirse- cambia alguno de los postulados defendidos por Juanma Moreno hasta ahora. Es el caso de la defensa de los derechos LGTBI, como ha quedado demostrado en la mañana de este jueves en el Parlamento, junto a otras "líneas rojas" como el reconocimiento del cambio climático o la violencia de género. De momento, el reloj corre y el lunes arrancará el debate de investidura en el Parlamento.