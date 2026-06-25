Ricky Martin, María Becerra y Yerai Cortés junto a Ana Lua Caiano convierten Huelva en capital de la música latina este verano
Fechas, horarios y entradas para la nueva edición de 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026'
Verano es sinónimo de festivales y Huelva lo sabe. Un año más, la Diputación de Huelva, junto a Green Cow Music, sitúa a la provincia en el centro del panorama musical internacional con una nueva edición de 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026', un ciclo que reunirá en julio a María Becerra, Yerai Cortés, Ana Lua Caiano y Ricky Martin.
Cada día la apertura del recinto será a las 20:00 horas, comenzando los conciertos a las 22:00 horas, salvo el último de ellos, que empezará a las 22:30 horas.
Un ciclo de conciertos que dará comienzo el próximo 10 de julio hasta el próximo 24 de julio, 'propone un recorrido por distintas expresiones de la música actual, desde los sonidos caribeños y electrónicos de Colombia hasta el pop latino, la música urbana argentina, la guitarra española contemporánea, la nueva escena portuguesa y una de las grandes figuras internacionales de la música latina'.
'La nena de Argentina' llega el viernes 10 de julio
María Becerra es la primera mujer argentina en actuar en el Estadio River Plate con múltiples funciones sold out y espectáculo 360º ante más de 170 personas. La artista se encuentra inmersa en la gira internacional de su nuevo álbum Quimera. Con temazos como Miénteme, ¿Qué más pues?, o Discoteka junto a la almeriense Lola índigo, Becerra promete convertir la noche del 10 de julio al Foro Iberoamericano, en una auténtica pista de baile.
Yerai Cortés presenta Popular con Ana Lua Caiano como invitada
El flamenco Yerai Cortés ha logrado abrirse su propio espacio de diálogo tras el éxito de su debut y la película dirigida por C. Tangana. En esta ocasión, llega al Foro Iberoamericano de La Rábida, el próximo 17 de julio para presentar su segundo álbum Popular, una innovadora mezcla de palos, sonidos y referencias culturales de distintos orígenes.
Una de las grandes revelaciones de la música portuguesa. Ana Lua Caiano combina electrónica, tradición popular, sintetizadores, máquinas de ritmo, percusiones, voces superpuestas y grabaciones de campo. Una versión modernizada del músico orquesta cuyo encanto se construye uniendo varias disciplinas en una propuesta con gran personalidad. La artista será la encargada de actuar antes del espectáculo del alicantino Cortés, en una noche para conectar con nuestras raíces.
Ricky Martin clausura el festival con su única fecha en España
Ricky Martin llegará el próximo 24 de julio al Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva, para ofrecer su único concierto en España dentro de su gira internacional. Uno de los artistas latinos más influyentes y exitosos de todos los tiempos clausurará 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' por todo lo alto, a partir de las 22:30 horas.
2.500 entradas vendidas durante la primera hora y ya la mitad del aforo disponible agotado.
Con más de cuatro décadas de trayectoria y un repertorio que ha marcado a varias generaciones, el artista puertorriqueño hará bailar, cantar y emocionarse al público con grandes éxitos como La mordidita, Vente pa’ ca o Tu recuerdo.
Huelva refuerza su papel como destino musical este verano
Gracias a la apuesta de la Diputación de Huelva por este tipo de espectáculos, la provincia refuerza su posición como punto de encuentro multicultural e intergeneracional. Una programación capaz de reunir a públicos muy distintos, desde canciones que forman parte de la memoria de todos hasta propuestas urbanas para las nuevas generaciones.
Junto a Green Cow Music, 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' contribuye a situar a Huelva en la mente del público como destino musical también durante el verano, ampliando su proyección cultural y consolidando su papel dentro del circuito de grandes eventos nacionales.
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