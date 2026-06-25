Así es la Saca de las Yeguas de Almonte, una tradición de más de 500 años que vuelve este viernes 26 de junio
Un documental de la Junta de Andalucía muestra cómo se desarrolla esta práctica histórica, que llevará a unos 1.600 equinos desde la marisma de Doñana hasta Almonte pasando por El Rocío
A raíz de la tradicional Saca de las Yeguas, que tiene lugar este viernes 26 de junio y que discurre entre Doñana, El Rocío y Almonte, la Junta de Andalucía ha publicado el documental 'Legado de la Marisma. La Saca de las Yeguas de Almonte', que ilustra fielmente cómo se desarrolla esta práctica con más de 500 años de historia y que ha pasado de padres a hijos hasta la actualidad. El documental, obra de Fali Avilés y Antonio Delgado-Roig, reproduce el proceso completo de esta tradición ancestral, desde la reunión del ganado en la marisma hasta su llegada al municipio almonteño.
Unos 1.600 equinos saldrán de Doñana en esta edición de la Saca de las Yeguas. Yeguas y potros que viven en estado semisalvaje en la marisma serán conducidos por los yegüerizos de Almonte desde distintos puntos del espacio natural, como la Marismilla, las Nuevas, el Rincón del Pescador, la Vuelta de la Madre, Matasgorda, el Lobo o las Mogeas. Todo el recorrido estará acompañado por celadores, agentes forestales y personal de la Junta, encargados de garantizar que el traslado se realice con el máximo cuidado para los animales y para el entorno del Parque Nacional de Doñana.
La imagen icónica en El Rocío
El paso por El Rocío será uno de los momentos más esperados de la jornada. Las tropas pasarán aproximadamente a las 9.00 horas frente al Santuario de la Virgen del Rocío, donde recibirán la bendición de la Blanca Paloma y se rezará la Salve al paso de la última tropa. Este año, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño ha adelantado el paso por la aldea para avanzar hacia el sesteo en el Pinar de Olivarejos antes de que suban las temperaturas y proteger así tanto al ganado como a los propios yegüerizos.
Ya por la tarde, el ganado será redistribuido en 24 tropas y continuará hacia Almonte por el Camino de Los Llanos, con entrada prevista en el municipio en torno a las 20.00 horas, organizado en once tropas hasta llegar al Recinto Ganadero Huerta de la Cañada. Allí permanecerá durante los próximos días para las labores de marcaje e identificación, la tusa —corte de crines, cola y desparasitado—, el mercado de compra-venta y el concurso morfológico de la raza equina marismeña, cerrando así una tradición que cada año vuelve a unir la vida de Doñana con la de Almonte.
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