Sanidad decreta una alerta alimentaria por listeria en chicharrón y morcilla distribuidas en varios municipios de Cádiz

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado una alerta alimentaria por la presencia de Listeria monocytogenes en dos productos cárnicos de la marca Carnes y Congelados Jupe Jerez SL, una empresa gaditana.

La alerta afecta a chicharrón grande y morcilla de la marca Jupe Jerez, después de que la propia empresa detectara la presencia de listeria en sus controles rutinarios. Sanidad ha informado de la retirada de la comercialización de los lotes afectados y recomienda a los consumidores que no los ingieran si los tienen en su domicilio.

En concreto, los productos afectados son los lotes 6221, 6241 y 6252 de chicharrón grande, con fechas de consumo preferente 03/08/2026, 17/08/2026 y 25/08/2026, respectivamente. También se ha incluido en la alerta el lote 6244 de morcilla, con fecha de consumo preferente 21/07/2026.

Productos distribuidos en varios municipios de Cádiz

Según ha informado la Consejería, la empresa ha procedido de forma voluntaria, y bajo control de los Servicios Oficiales, a la retirada y recuperación de los productos afectados. También ha llevado a cabo la parada de la producción de alimentos listos para el consumo, así como tareas extraordinarias de limpieza, desinfección y muestreos de superficie.

Como medida de precaución, la Junta ha decidido retirar todos los lotes de estos productos que se habían distribuido en establecimientos de Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, la pedanía jerezana de La Barca de la Florida y Junta de los Ríos, en Arcos de la Frontera.

Qué hacer si se tiene alguno de los productos afectados

Salud Pública recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al punto de compra.

En caso de haber consumido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, principalmente vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.

Sanidad recuerda además la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos. En el caso de mujeres embarazadas, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, especialmente en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse por su posible asociación con determinados riesgos biológicos.

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La información sobre esta alerta ha sido trasladada a AESAN a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Además, se ha comunicado al Servicio de Control Oficial de Cádiz para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.