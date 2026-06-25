Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo

La situación de más de casi tres decenas de chiringuitos de la provincia de Cádiz es tan complicada como dispar. En El Puerto de Santa María, los locales de ocio de Puerto Sherry como Margarita, Phiphi, Blu y Playa Canalla podrían tener que cerrar a partir del próximo 7 de julio. Una vez concluya la temporada de verano también existe la posibilidad de que corran una suerte similar durante el invierno otros 24 chiringuitos en Tarifa y Rota, aunque por motivos muy diferentes.

La situación en El Puerto de Santa María está ligada a las licencias de estos locales, autorizados a ser bar-kiosco entre los meses de abril y septiembre de 2023 y 2025. Dicho acuerdo estaba firmado por la Autoridad Portuaria y la concesionaria Puerto Sherry. La forma en la que se desarrollan estos negocios, lejos de lo que recoge la licencia, ha traído consigo alguna polémica en la ciudad.

Sin embargo, lo importante aquí es que el permiso para que estos negocios estén abiertos expira el próximo 7 de julio. La concesionaria solicitó una prórroga, pero esta fue denegada en primera instancia. Puerto Sherry recurrió la decisión y Autoridad Portuaria debe resolver el recurso nuevamente a lo largo del día. Si es favorable, estos negocios tendrán autorización y podrán solicitar la licencia al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. En caso de no serlo, no podrán pedir licencia y los chiringuitos de moda entre los jóvenes de media España tendrán que cerrar sus puertas en plena temporada alta.

Los chiringuitos de Rota y Tarifa, a final de verano

La situación en otros puntos de la provincia es muy distinta. Una denuncia del Ministerio de Transición Ecológica podría obligar a cerrar a final de verano hasta a 24 chiringuitos de Rota y Tarifa. Así lo ha hecho llegar la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz tras recibir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la modificación de la concesión a un chiringuito de la provincia de mantener sus estructuras fijas sobre la arena durante todo el año.

En 2014 se emitió una resolución en la que los establecimientos desmontables de las playas podían estar abiertos todo el año. Sin embargo, la sentencia anula esta decisión, que ayudaba a desestacionalizar el turismo, y les obligaría a cerrar fuera del estío. La AECCA se reunirá el próximo 2 de julio con el secretario de Estado del Miteco para solucionar esta situación.

Antonio Guerrero, presidente de esta asociación, en conversación con El Correo de Andalucía, apunta que las licencias otorgadas por el ente regional se tienen que retrotraer, ya que la resolución judicial deja sin efecto modificaciones sustanciales y ampliaciones llevadas a cabo por los establecimientos. "Este verano no nos vamos a quedar sin chiringuitos porque se retrotrae a las superficies de antes", afirma Guerrero.

"Lo que supondría es que estamos en precario. Hicimos inversiones para poder estar todo el año [para adaptaciones a lluvias y mareas]".Las resoluciones no son firmes, por lo que en principio no tendrán que deshacer estas obras. "Tenemos absoluta confianza", insiste Guerrero.

"Esperemos que se resuelva pronto, porque vamos de la mano de la Junta", señala el presidente de la patronal. Achaca lo ocurrido a un enfrentamiento "entre administraciones de distinto signo político". Insiste en que esto se va a solucionar y espera que impere "el sentido común". "Esto no va a afectar a más establecimientos, porque los chiringuitos son un patrimonio de nuestras playas, y no van a caer porque a alguien se le ocurra fastidiar dentro de un enfrentamiento entre administraciones".

"Pelearemos donde haga falta" para que impere "el sentido común", dice González. "Estamos cansados de esta inseguridad jurídica". González insiste una vez más: "Otros ministerios hablan de desestacionalizar el turismo, tratan de que prestemos el mejor servicio posible y es lo que se intenta vender en todas las ferias. No se puede promocionar una cosa y luego hacer otra. Los chiringuitos no hacen daño a las playas. Todos tienen estudios. Hemos cumplido con todas las premisas legales y administrativas".