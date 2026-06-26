El director estatal de Planificación Energética descarta saturación "real" en las solicitudes de conexión eléctrica para la industria en Andalucía: "No faltan infraestructuras"

El Gobierno de España descarta que el número excepcional de solicitudes de conexión eléctrica para la industria sea debido a una falta de infraestructuras. Esto es lo que ha defendido el director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico (MITECO), Víctor Marcos Morell, en una nueva edición este viernes de #ElCorreoPregunta organizado por Prensa Ibérica. Ha insistido que el problema reside en un incremento en las reservas anticipadas de la capacidad de acceso que realizan algunas compañías sin tener aseguradas las inversiones completamente. Aseguraba que, a partir de ahora, la norma cambiará y será necesario pagar por realizar esas reservas.

La sede de la Cámara de Comercio ha acogido en la mañana de este viernes el foro 'Sevilla es industria', organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica dentro del ciclo #ElCorreoPregunta. El evento ha contado con el patrocinio de Grupo COX, el Ayuntamiento de La Rinconada, Coca-Cola Europacific Partners y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (COGITISE). En el encuentro, se han abordado cuestiones vinculadas a la planificación energética, la transformación industrial y los desafíos que afronta el sector en un contexto marcado por la transición energética, la innovación y la necesidad de reforzar la competitividad.

"Sí hay suficiente infraestructura"

"El diagnóstico que hacemos desde el gobierno central es que sí hay suficiente infraestructura", ha sostenido el director general de Planificación y Coordinación Energética del MITECO, Víctor Marcos Morell, que ha mantenido un diálogo con la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo. Esta postura sostenida por Moncloa dista del análisis que hacen otras administraciones como la Junta de Andalucía, que sostiene cómo hay proyectos que no se instalan en la comunidad por falta de capacidad eléctrica. En general, esta se encuentra al 92%, un 10% por encima de la media nacional. Hay seis provincias que ya se encuentran al 100% y las dos que aún no han llegado a esta cifra, Córdoba y Sevilla, están a punto de alcanzarla, al situarse a 96% y al 99%, respectivamente.

Morell expresa que hay un problema de "acaparamiento" por un cierto tipo de proyectos que reservan de forma anticipada la capacidad de acceso a la red eléctrica. "A lo mejor dentro de unos años puede que haya compañías que desarrollen o no un proyecto, pero piensan en ir asegurándose esa capacidad". Víctor Marcos Morell ha puntualizado que se corresponde con una saturación de tipo administrativo o contractual: "No es una saturación desde un punto de vista real".

Cambios con la tramitación del nuevo Real Decreto

La norma, según el Gobierno, cambia tras tramitar de urgencia este martes un Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. "Hemos introducido una reserva de capacidad, es decir, habrá que pagar por ella", indicaba este director general del MITECO. En cambio, lanzaba un mensaje de tranquilidad a las compañías: "No es un pago sin fondo. Una vez que el proyecto se conecte, se descuenta de los peajes de cargo que ese proyecto va a pagar".

De igual forma, destaca que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una iniciativa para el uso flexible de los puntos de acceso. "Ahora mismo son estáticos, es decir, tienen toda la capacidad reservada durante todas las horas del año aunque solo funcionen un 20% del periodo como ocurre con las plantas solares", subrayaba.

"Es la comunidad que más fondos recibe"

Según indicaba, Andalucía es la comunidad autónoma "que más fondos recibe" con la tramitación del citado Real Decreto, aunque no se atreve a dar cifras concretas. "Pues es verdad que se ha decidido en base a 1.200 alegaciones. El proceso se pretende terminar antes del final de año", detallaba Víctor Marcos Morell. Unas cifras que, según ha matizado, dejan una línea clara: "Andalucía tiene posibilidad eléctrica de acometer inversiones".

"Tenemos una posición geográfica que es envidiable", destacaba al tiempo que ha puesto en valor las capacidades industriales desarrolladas como ventaja respecto a otros países. "Formamos parte de la Unión Europea, tenemos seguridad jurídica, tenemos capacidad para atraer inversión extranjera", apostillaba el director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico (MITECO). De este modo, invitaba a cambiar el concepto general extendido sobre la energía: "No es un fin, las energías renovables son una oportunidad, pero son un medio para conseguir algo más".