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El Gobierno presiona a Junta de Andalucía y Ayuntamiento para que adquieran viviendas turísticas del centro de Sevilla y las ofrezcan en el alquiler: "Tienen que ser para la gente"

Isabel Rodríguez recuerda que Gobierno facilita recursos a Andalucía para que las administraciones adquieran viviendas, de forma temporal, para destinarlas al alquiler social, con incentivos para los propietarios

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el acto de entrega de la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible.

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el acto de entrega de la promoción de viviendas destinadas a alquiler asequible. / José Manuel Vidal / EFE

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

El 50% de los pisos que se alquilan en el centro de Sevilla son para vivienda turística. Este es el dato que ofrecía el Banco de España en su informe anual correspondiente a 2025. Ante esta situación, la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido en Palmas Altas al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que tomen medidas al respecto.

"En momentos de crisis, todas las viviendas tienen que ser para la gente", explicaba la dirigente socialista este jueves en una entrega de llaves de 137 viviendas de alquiler social. Allí, ante los líderes del PP de Andalucía y de Sevilla, Rodríguez hizo un "llamamiento" para que "todas las administraciones" tomen medidas. Así, ha subrayó la importancia de comprar estas viviendas para ofrecerlas como "alquiler accesible".

Los datos del Banco de España revelan que el 44,9% del mercado de vivienda en alquiler en el centro de la capital hispalense está destinado al turismo. De hecho, este porcentaje es superior al de otras localidades con gran afluencia de turistas como lo son Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. Es más, en localidades como Las Palmas de Gran Canaria, la tercera tras Sevilla y Málaga (tres), esta cifra se reduce al 27%.

Recompensa económica a los propietarios

Esta no es la primera vez que la ministra hace unas declaraciones con este mensaje. Para hacer frente a esta posibilidad, la ministra de Vivienda recordó que el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha "puesto a disposición de la Junta de Andalucía" recursos para poder actuar. De hecho, el plan estatal de vivienda incluye un programa para financiar que otras administraciones se hagan con viviendas para alquiler social.

La ministra destacó las ventajas que propone el plan estatal de vivienda después de que el Consejo de Gobierno de Andalucía haya dado los primeros pasos para llevarlo a la justicia por un conflicto en las competencias. Esta no es la primera vez que la administración autonómica toma este tipo de medidas contra las propuestas del ministerio, antes, el Gobierno andaluz consiguió frenar la ley de vivienda tras recurrirla al Tribunal Supremo.

En concreto, el plan propone un programa por el cual se puede ceder la vivienda a la comunidad o el ayuntamiento por un plazo mínimo de siete años. Así, la administración puede ponerlos en alquiler accesible por un máximo de 600 euros. El plan financia la rehabilitación de la vivienda y el propietario recibe 600 euros mensuales, además del dinero del alquiler. Además, si la vivienda necesita reparaciones al término del contrato, los dueños reciben 18.000 euros.

Reconvertir pisos turísticos ilegales

Entre otras propuestas para poner en marcha este plan, el Ministerio pone el foco en que el Registro Único de Arrendamientos de corta duración que pusieron en marcha, y que tumbó el Tribunal Supremo, señaló que en Sevilla había 2.900 pisos turísticos ilegales. Así, desde Vivienda piden a Junta y Ayuntamiento que no permitan que estos establecimientos sigan abiertos y propone que se rehabiliten gracias a este mecanismo y permitir que aumente la oferta de vivienda pública.

La ministra recordó que "hay mucha gente que sigue esperando unas llaves", debido al "déficit de vivienda" que hay ahora mismo en España. Ante esta situación, la ministra defendió la necesidad de "congelar el alquiler, dar tranquilidad a los contratos de alquiler", así como "reconducir algunas viviendas que hoy se utilizan para otras cosas", una "preocupación", como ella lo definió, que pudo compartir con Moreno.

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Para promover la cesión de estos inmuebles a las administraciones públicas, el ministerio de Vivienda plantea en el plan estatal que los propietarios tengan ventajas fiscales. La entrada en vigor de esta medida supone una modificación en el impuesto sobre la renta que permite una reducción del 70% de los ingresos del alquiler a quienes se hayan decantado por esta opción.

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