Jorge Paradela destaca el "potencial" de la industria sevillana en sectores como el aeroespacial o las renovables: "Tenemos que aprovecharlo al máximo"

Los datos de la Junta de Andalucía reflejan el impulso del sector industrial en la comunidad autónoma. Se han captado casi 20.000 millones de euros en inversiones industriales nuevas en los nuevos años y el empleo industrial ha crecido en un 22%. Son cifras que tienen su reflejo en el crecimiento de áreas clave como aerospacial, defensa, automoción, agrotecnología, logística avanzada, sector químico, sector o minería metálica. En este escenario, la provincia de Sevilla ocupa un papel relevante con "una potencia enorme".

"Tenemos que ser capaces de aprovecharla y capitalizar al máximo", explicó el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, durante la inauguración en la sede de la Cámara de Comercio del foro Sevilla es industria, organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica dentro del ciclo #ElCorreoPregunta. El evento ha contado con el patrocinio de Grupo COX, el Ayuntamiento de La Rinconada, Coca-Cola Europacific Partners y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla (COGITISE). En el encuentro, se han abordado cuestiones vinculadas a la planificación energética, la transformación industrial y los desafíos que afronta el sector en un contexto marcado por la transición energética, la innovación y la necesidad de reforzar la competitividad.

"Quiero lanzar un mensaje de optimismo basado en el momento tan prometedor y estimulante que vive la industria en Sevilla", apuntó Paradela quien fijó las energías renovables como una prioridad estratégica para el sector durante los próximos años. De hecho, según los datos expuestos durante el encuentro por el consejero, la mitad de los 20.000 millones de euros captados están centrados en energías limpias y en la descarbonización. "Hablamos de grandes proyectos como el hidrógeno verde y sus derivados, pero también de la construcción de plataformas para subestaciones, la fabricación de cobre con la menor huella de carbono de Europa o la recuperación de metales a partir de residuos electrónicos", apuntó.

El consejero Jorge Paradela durante la inauguración del foro Sevilla es industria / Patricia Quin

El impulso del sector aeroespacial

Además de las energías renovables, el consejero de Industria fijó como prioritario para la provincia de Sevilla el sector aeroespacial sustentado sobre pilares como las empresas del parque tecnológico Sevilla TechPark, Aerópolis o la Agencia Espacial Española. Se trata de un sector en el que Andalucía representa un 30% a nivel nacional y en el reparto la provincia de Sevilla supone más de un 73%.

Parte de estos proyectos se desarrolla en el Parque Científico y Tecnológico Sevilla TechPark, que es el mayor de España en términos de facturación. "Muchas veces los sevillanos no conocemos la importancia de lo que ocurre allí dentro", puntualizó en referencia a uno de los objetivos de la primera edición del Foro Sevilla es Industria: reivindicar el peso de la industria en la economía sevillana.

El peso de la industria

"El momento que vive la industria en Andalucía es prometedor", incidió el consejero quien vinculó a este sector una tercera parte del crecimiento de la economía andaluza. De forma que se sitúa al nivel de dos sectores de referencia para la economía sevillana como son el turismo o la construcción. "La industria ha crecido en Andalucía un 28,5%, es un crecimiento muy destacado", apuntó el consejero.

Todo esto está generando una situación casi de "pleno empleo" en el sector industrial. "El paro no llega al 4%", puntualiza. "El empleo industrial como todos saben es el que todo el mundo quiere en sus municipios, es el más estable en el tiempo, el que resiste mejor la crisis y el que tiene una contribución media más alta. Todo el mundo quiere empleo industrial en Andalucía".