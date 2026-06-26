Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selecciónEl presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licenciasAemet anuncia de nuevo picos de 41 grados a la sombra en Andalucía: el calor se dispara desde el viernes y seguirá hasta el lunes en estas capitalesDe corralón de artesanos y colegio a acoger un hotel y viviendas de renta libre: denuncian un "pelotazo" en el centro de SevillaLa Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegueUna treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en viloNuevo horario de la Zona Azul en Sevilla: cuándo entra en vigor y qué cambia
instagramlinkedin

Política

Juanma Moreno asegura que buscará el pacto con Vox "hasta el último minuto": "No sabemos si llegaremos a un acuerdo"

El PP y Vox continúan las negociaciones a contrarreloj para cerrar un acuerdo que evite una nueva repetición electoral en Andalucía

El Presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno visita una tropa de Yeguas que mañana realizara su salida hacia el pueblo de Almonte

El Presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno visita una tropa de Yeguas que mañana realizara su salida hacia el pueblo de Almonte / ALBERTO DÍAZ / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Flores

Victoria Flores

"Hasta el último minuto". A solo 72 horas de que comience el debate de investidura del Parlamento de Andalucía, PP y Vox siguen sin alcanzar alcanzado un acuerdo. El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, ha confirmado que b con la formación de Santiago Abascal, pero que todavía no han alcanzado una firma.

Moreno ha estado en la mañana de este viernes en la tradicional saca de las yeguas de El Rocío, donde coincidirá también con el líder de Vox en la comunidad autónoma, Manuel Gavira. Allí, el presidente ha confirmado que, "a día de hoy", ambas formaciones mantienen el diálogo en busca de un acuerdo e "intentando anteponer los intereses de los andaluces". A preguntas de la prensa sobre la posibilidad de cerrar un pacto, Moreno no ha dudado: "No lo sabemos".

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (4i), coincide con el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira (1d), en una visita a la Virgen del Rocío en su ermita, antes de asistir a la tradicional Saca de las yeguas. A 26 de junio de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). 26 JUNIO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 26/06/2026. Juanma Moreno;Manuel Gavira;Joaquín Corchero;category_code_new

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, coincide con el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en una visita a la Virgen del Rocío en su ermita, antes de asistir a la tradicional Saca de las yeguas. / Joaquín Corchero / Europa Press

El debate de investidura de la comunidad autónoma comenzará este lunes, cuando el candidato a la presidencia expondrá su programa de gobierno. Ya por la tarde, tras las réplicas del resto de grupos, será el turno de la votación. Gavira ya confirmó tras la ronda de contactos que, si no hay acuerdo su formación votará en contra del dirigente popular. En este caso, se volverá a hacer la misma pregunta a los diputados 48 horas después, el jueves, dando más tiempo a los partidos de la derecha para conseguir un pacto satisfactorio para ambos.

Gobierno "lo antes posible"

"Nuestra intención es que haya gobierno lo antes posible", ha asegurado el líder de los populares andaluces. Hace días que el PP ha pisado el acelerador. El primero objetivo de Moreno es poder conseguir un presupuesto para el próximo año y para ello los trabajos deben comenzar a principios de julio, pero sin gobierno, no es posible. Así, tras lamentar que "no depende" de su partido, Moreno ha defendido que van a "seguir dialogando hasta el último minuto".

Las negociaciones entre ambas formaciones se producen a diario, según ha defendido, tanto con reuniones como por vía telefónica. Todo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio antes del jueves para que le gobierno andaluz pueda coemnzar a funcionar. De hecho, la idea de los populares es poder celebrar un pleno más en julio antes de que sus señorías se vayan de vacaciones en agosto.

Noticias relacionadas y más

En Vox defienden que sus exigencias serán las mismas que en otras comunidades. Así, han priorizado que el futuro gobierno que presida el dirigente popular desarrolle medidas acordes a su plan ideológico. Para lograrlo, la formación ha entregado un documento a los populares que recogen todas las políticas que quieren implantar, aunque algunas de ellas son consideradas como "ilegales" por miembros del PP.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
  2. La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años
  3. La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
  4. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  5. Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo
  6. Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: 'Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no
  7. Juanma Moreno quiere cerrar el acuerdo con Vox 'cuanto antes': el PP andaluz defiende un 'gobierno en solitario' y 'estabilidad' para cuatro años
  8. La Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicas

Juanma Moreno asegura que buscará el pacto con Vox "hasta el último minuto": "No sabemos si llegaremos a un acuerdo"

Juanma Moreno asegura que buscará el pacto con Vox "hasta el último minuto": "No sabemos si llegaremos a un acuerdo"

Nueva incidencia ferroviaria en Andalucía: interrumpida la circulación de trenes entre Huelva y Benacazón por una avería en la catenaria

Nueva incidencia ferroviaria en Andalucía: interrumpida la circulación de trenes entre Huelva y Benacazón por una avería en la catenaria

El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación

El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación

Juanma Moreno coincide este viernes con el líder de Vox en Andalucía en la saca de yeguas de El Rocío en plena negociación para la investidura

Juanma Moreno coincide este viernes con el líder de Vox en Andalucía en la saca de yeguas de El Rocío en plena negociación para la investidura

El Gobierno presiona a Junta de Andalucía y Ayuntamiento para que adquieran viviendas turísticas del centro de Sevilla y las ofrezcan en el alquiler: "Tienen que ser para la gente"

El Gobierno presiona a Junta de Andalucía y Ayuntamiento para que adquieran viviendas turísticas del centro de Sevilla y las ofrezcan en el alquiler: "Tienen que ser para la gente"

El Gobierno destinará 635 millones más en 2027 al sistema de dependencia andaluz con el objetivo de asumir el 50% de la financiación

El Gobierno destinará 635 millones más en 2027 al sistema de dependencia andaluz con el objetivo de asumir el 50% de la financiación

Aemet anuncia de nuevo picos de 41 grados en Andalucía: el calor se dispara desde el viernes y seguirá hasta el lunes en estas capitales

Aemet anuncia de nuevo picos de 41 grados en Andalucía: el calor se dispara desde el viernes y seguirá hasta el lunes en estas capitales

La Junta de Andalucía activa su estratategia ante el terremoto de Venezuela: envío de recursos y especialistas y seguimiento de migrantes y turistas

La Junta de Andalucía activa su estratategia ante el terremoto de Venezuela: envío de recursos y especialistas y seguimiento de migrantes y turistas
Tracking Pixel Contents