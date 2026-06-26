Juanma Moreno asegura que buscará el pacto con Vox "hasta el último minuto": "No sabemos si llegaremos a un acuerdo"

"Hasta el último minuto". A solo 72 horas de que comience el debate de investidura del Parlamento de Andalucía, PP y Vox siguen sin alcanzar alcanzado un acuerdo. El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, ha confirmado que b con la formación de Santiago Abascal, pero que todavía no han alcanzado una firma.

Moreno ha estado en la mañana de este viernes en la tradicional saca de las yeguas de El Rocío, donde coincidirá también con el líder de Vox en la comunidad autónoma, Manuel Gavira. Allí, el presidente ha confirmado que, "a día de hoy", ambas formaciones mantienen el diálogo en busca de un acuerdo e "intentando anteponer los intereses de los andaluces". A preguntas de la prensa sobre la posibilidad de cerrar un pacto, Moreno no ha dudado: "No lo sabemos".

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, coincide con el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en una visita a la Virgen del Rocío en su ermita, antes de asistir a la tradicional Saca de las yeguas. / Joaquín Corchero / Europa Press

El debate de investidura de la comunidad autónoma comenzará este lunes, cuando el candidato a la presidencia expondrá su programa de gobierno. Ya por la tarde, tras las réplicas del resto de grupos, será el turno de la votación. Gavira ya confirmó tras la ronda de contactos que, si no hay acuerdo su formación votará en contra del dirigente popular. En este caso, se volverá a hacer la misma pregunta a los diputados 48 horas después, el jueves, dando más tiempo a los partidos de la derecha para conseguir un pacto satisfactorio para ambos.

Gobierno "lo antes posible"

"Nuestra intención es que haya gobierno lo antes posible", ha asegurado el líder de los populares andaluces. Hace días que el PP ha pisado el acelerador. El primero objetivo de Moreno es poder conseguir un presupuesto para el próximo año y para ello los trabajos deben comenzar a principios de julio, pero sin gobierno, no es posible. Así, tras lamentar que "no depende" de su partido, Moreno ha defendido que van a "seguir dialogando hasta el último minuto".

Las negociaciones entre ambas formaciones se producen a diario, según ha defendido, tanto con reuniones como por vía telefónica. Todo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio antes del jueves para que le gobierno andaluz pueda coemnzar a funcionar. De hecho, la idea de los populares es poder celebrar un pleno más en julio antes de que sus señorías se vayan de vacaciones en agosto.

En Vox defienden que sus exigencias serán las mismas que en otras comunidades. Así, han priorizado que el futuro gobierno que presida el dirigente popular desarrolle medidas acordes a su plan ideológico. Para lograrlo, la formación ha entregado un documento a los populares que recogen todas las políticas que quieren implantar, aunque algunas de ellas son consideradas como "ilegales" por miembros del PP.