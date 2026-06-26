Juanma Moreno coincide este viernes con el líder de Vox en Andalucía en la saca de yeguas de El Rocío en plena negociación para la investidura

La saca de yeguas de Almonte se convertirá en un escenario político. Este viernes, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, coincidirá con el líder de Vox en la comunidad autónoma, Manuel Gavira, se verán las caras en la localidad onubense a apenas dos días de que se celebre la sesión de investidura del dirigente popular y cuando todavía no se ha cerrado un acuerdo entre ambas formaciones.

El presidente de la Junta anunciaba hace unos días su presencia en esta tradicional cita del municipio almonteño. Estas horas son decisivas para el dirigente popular, que ha puesto fecha límite a sus conversaciones con Vox para poder repetir otros cuatro años más en San Telmo. El próximo martes, el presidente de la Junta de Andalucía se someterá al pleno de investidura y, por el momento, no cuenta con los apoyos necesarios.

Las negociaciones entre ambas formaciones se producen a diario, según ha defendido, tanto con reuniones como por vía telefónica. Todo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio. Fuentes de San Telmo han confirmado que el presidente de la Junta no tiene agendada ninguna reunión con la formación de Santiago Abascal antes del próximo lunes, cuando comienza la sesión de investidura.

Vox se centra en el sector primario

El martes, Gavira y los suyos tendrán que decidir si apoyan o no la candidatura de Moreno a la presidencia de la Junta en la votación que se celebrará en la tarde del martes. Si no hay acuerdo, algo que por el momento no se ha producido, los de Abascal votarán en contra del dirigente popular. Si esto ocurre, Moreno volverá a enfrentarse al Parlamento autonómico el jueves dos de julio, cuando solo necesitará mayoría simple.

En Vox defienden que sus exigencias serán las mismas que en otras comunidades. Así, han priorizado que el futuro gobierno que presida el dirigente popular desarrolle medidas acordes a su plan ideológico. Para lograrlo, la formación ha entregado un documento a los populares que recogen todas las políticas que quieren implantar, aunque algunas de ellas son consideradas como "ilegales" por miembros del PP.

La visita del líder de Vox en la comunidad a esta cita, además de a una ganadería, no es casual. En las últimas semanas, el portavoz del grupo parlamentario y algunos diputados han realizado declaraciones relacionadas con las políticas que desarrolla el actual Gobierno andaluz referentes al sector primario y el mundo rural. Pese a que las asociaciones agrarias han rechazado esta posibilidad, Vox ha defendido la gestión de sus colegas en otras comunidades autónomas y ha pedido implantar estas medidas en Andalucía.

La saca de yeguas es una tradición que viene de 1504, cuando fue regulada por una ordenanza del Duque de Medina Sidonia, y que todavía hoy sigue siendo uno de los ritos mas antiguos y característicos de la comarca. Unos mil animales pasarán por el Santuario del Rocío, procedentes de las marismas de Doñana en dirección al municipio almonteño, coincidiendo con la Feria de San Pedro.