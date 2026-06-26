La Junta busca a los 4.400 andaluces que viven en Venezuela tras el terremoto: "No tenemos novedades"

La Junta de Andalucía intenta contactar con los 4.400 andaluces que viven en Venezuela. El país latinoamericano vive un momento de máxima tensión después de que dos terremotos de 7,2 y 7,5 grados en la escala Richter sacudieran el país en la noche del jueves al viernes. Ante esta situación, el Gobierno andaluz busca hacer un seguimiento de los ciudadanos de la comunidad autónoma en el país.

Por el momento, las autoridades venezolanas han informado de que al menos 235 personas han muerto y más de 4.300 han resultado heridas por los seísmos. Además, cientos de edificios se han derrumbado en las zonas más afectadas. Según los expertos, las primeras 48 horas resultan clave para encontrar a personas con vida y la presidenta del país, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional ante la situación.

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha confirmado que la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior trabaja "desde el primer momento" para tratar de ponerse en contacto con los miembros de la comunidad andaluza en el país que han podido verse afectados por los seísmos. "Esperamos tener información lo antes posible", ha insistido.

Andalucía envía equipos de rescate a Venezuela

Moreno ha sido preguntado respecto a esta situación en una atención a medios de comunicación en la tradicional saca de yeguas de El Rocío. "No tenemos conocimiento de ninguna novedad respecto a los andaluces", ha explicado el presidente andaluz, entre los asentimientos del consejero de Turismo, Arturo Bernal, a primera hora de la mañana, para señalar que su Gobierno espera, "a través de la Embajada y al Ministerio de Exteriores", tener información "lo antes posible".

Además de intentar contactar con los andaluces afectados, la Junta ha enviado voluntarios, bomberos y miembros del Infoca para tratar de ayudar a la población y encontrar víctimas con vida. De hecho, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha activado la Comisión Andaluza de Ayuda Humanitaria para coordinar la respuesta de Andalucía, presidida por el consejero del ramo, Antonio Sanz.

España es uno de los 16 países que han enviado equipos de rescate al país, aunque por el momento no han llegado al terreno. El objetivo de esta Comisión es poder coordinar "recursos y capacidades para ofrecer una respuesta ágil, eficaz y segura". Estas acciones se están desarrollando en colaboración con la Agencia de Emergencias de Andalucía #EMA y el conjunto de la administración andaluza.