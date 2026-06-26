Manu Sánchez sale en defensa de la madre de Fabián Ruiz en TVE tras la polémica de los subtítulos: "Las madres y las lenguas no se tocan"

Fueron quince minutos de monólogo en los que Manu Sánchez aprovechó para hacer un alegato a favor de Chari Peña, la madre de Fabián Ruiz, tras la polémica de los subtítulos. El presentador dedicó el inicio del programa de El Perro Andaluz para defender a la madre del centrocampista de Los Palacios y Villafranca.

El comunicador arrancó su intervención con una declaración de intenciones: "Y tú, ¿de quién eres? Hoy soy de Doña Chari Peña". Una frase con la que situó a la madre de Fabián en el centro de un alegato que mezcló humor, emoción y denuncia social. “La madre de Fabián es también mi madre y la tuya”, afirmó Manu Sánchez refiriéndose a la madre de todos los andaluces, antes de lanzar uno de los mensajes más compartidos de la noche: “Las madres y las lenguas no se tocan”.

Del perdón de RTVE a la defensa de Manu Sánchez

Este monólogo llegó apenas un día después de que el presidente de RTVE pidiera perdón por lo ocurrido y reconociera que subtitular a Chari Peña había sido “un gran error”. Fueron muchos los usuarios de X (antiguo Twitter) los que pidieron a Manu Sánchez una defensa pública a todos los andaluces tras el patinazo en el documental de la selección española de fútbol. La respuesta llegó este jueves, en horario de prime time, y ante todos los españoles con picos del 17% de share.

El humorista también jugó con el propio nombre del programa y dejó claro que su andalucismo estaba por encima de cualquier presión televisiva de sus jefes. “Este perro sí come perro si el otro perro intenta morderle a los míos”, afirmó Manu Sánchez, en uno de los momentos más contundentes del monólogo.

El de Dos Hermanas defendió la accesibilidad para las personas y matizó que la decisión pudo tomarse “sin querer” y “sin maldad" por sus compañeros de TVE. Además, cuestionó que se decidiera subtitular específicamente a personas por su forma de hablar: "Subtítulos sí, supremacismo no”.

Durante su intervención, Manu Sánchez elevó el caso de Chari Peña a una reflexión más amplia sobre el andaluz, los acentos y la diversidad lingüística. El presentador reivindicó que no existe una única manera válida de hablar y defendió la riqueza de las hablas andaluzas frente a lo que calificó como el “invento” de los acentos neutros.

Los Palacios y Villafranca, el pueblo sevillano con representación en el Mundial de Fútbol

Pero, el fondo del discurso se centró en el municipio de Los Palacios y Villafranca, localidad natal de Fabián Ruiz, a la que definió como una tierra con “denominación de origen perfecta" conocidos por la calidad de sus tomates.

En ese tramo del monólogo, recordó la vinculación del municipio con la selección española a través de nombres como Jesús Navas, Gavi y el propio Fabián, para subrayar que el pueblo sevillano no necesita subtítulos para ser entendido ni reconocido.

El alegato culminó con una llamada a hablar sin complejos y a defender las raíces propias. “Habla con tu acento”, proclamó Manu Sánchez, en un cierre en el que animó a hacerlo “como tu gente, como tu madre, como tu sitio”. Una defensa del habla andaluza que convirtió el monólogo en una respuesta directa a la polémica y en un nuevo capítulo del debate abierto por los subtítulos a la madre de Fabián Ruiz.