Matalascañas prueba una ducha de pago en la playa: 30 céntimos por minuto para quitarse la arena

Sales de la playa, te quieres quitar la arena y tienes que pagar 30 céntimos por utilizar la ducha, y no tardes mucho porque tienes un minuto: después debes seguir pagando. Es la prueba piloto que va activar el Ayuntamiento de Almonte en Matalascañas (Huelva), una medida que ha denunciado FACUA, que considera “aberrante” que el Consistorio quiera cobrar a los bañistas por este servicio.

“Es un plan de privatización del agua de las duchas de Matalascañas”

Según ha informado esta asociación de consumidores, el Ayuntamiento de Almonte ha lanzado una prueba piloto con una ducha “inteligente” de pago, preparada para funcionar mediante la introducción de monedas o a través de un código QR para abonar el importe desde el móvil. Aunque por ahora no está en funcionamiento y puede utilizarse de forma gratuita, la intención municipal es aplicar una tarifa de 30 céntimos por minuto cuando el sistema sea activado. Por el momento, esta ducha inteligente se ha visto en la bajada la playa en un conocido hotel de este enclave costero onubense.

El Consistorio ha defendido que el objetivo de esta medida es “optimizar el consumo de agua” y “medir el gasto” para “gestionar el servicio de forma más eficiente”. Sin embargo, FACUA rechaza “absolutamente” que el gobierno local de Francisco Bella, del partido Ilusiona, haya puesto en marcha lo que califica como un “plan de privatización del agua de las duchas de Matalascañas” bajo la excusa de la eficiencia y la optimización.

"Un auténtico despropósito"

La asociación advierte de que, aunque por el momento solo se ha instalado una ducha con este sistema, extender la prueba piloto al conjunto de la playa provocaría un “grave perjuicio” para los usuarios. Recuerda además que el agua es un" recurso esencial y básico, cuyo acceso está reconocido como derecho humano por Naciones Unida"s, por lo que considera un “auténtico despropósito” limitar su uso en la playa únicamente a quienes puedan pagarlo.

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Por todo ello, la asociación insta al Ayuntamiento de Almonte a dar marcha atrás en este programa y a buscar otras alternativas para reducir el consumo de agua que no supongan un coste directo para los bañistas de la playa de Matalascañas.