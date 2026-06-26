Nueva incidencia ferroviaria en Andalucía: interrumpida la circulación de trenes entre Huelva y Benacazón por una avería en la catenaria

La circulación ferroviaria entre Huelva y Benacazón permanece interrumpida este viernes debido a una falta de tensión en la catenaria, según ha informado Adif a través de sus redes sociales. Como medida para minimizar el impacto en los viajeros, se ha activado un plan alternativo de transporte por carretera entre Huelva y Sevilla mientras se resuelve la incidencia.

Los equipos técnicos de Adif trabajan para restablecer el servicio "a la mayor brevedad posible", aunque por el momento no se ha informado de una previsión para la recuperación de la circulación. La avería afecta a los servicios que enlazan ambas provincias, por lo que la compañía recomienda a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de iniciar su viaje.

Esta nueva incidencia se produce apenas unos días después de los importantes problemas registrados en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, donde un robo de cable entre las localidades de Urda y Malagón (Castilla-La Mancha) provocó retrasos en numerosos trenes desde el miércoles.

Con este nuevo contratiempo, la red ferroviaria vuelve a sufrir alteraciones en un momento de elevada movilidad, obligando a reorganizar los desplazamientos de los viajeros afectados entre Huelva y Sevilla mientras continúan las labores de reparación de la infraestructura.