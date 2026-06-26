El SAS planta cara a las agresiones a los sanitarios andaluces: de la prohibición de acudir al centro de salud a multas de 60.000 euros

Acabar con las agresiones a los sanitarios andaluces. Los ataques a lor profesionales son una realidad en los centros de salud y terminar con ellos es el objetivo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que plantea una nueva normativa que incluye desde cambios de profesional, a cambios de centro de salud o multas de hasta 60.000 euros contra quienes ataque a médicos, enfermeras o celadores.

El PP y Vox no han alcanzado todavía un acuerdo de gobierno, pero el todavía consejero de Sanidad se ha comprometido a que la primera iniciativa de la Consejería en el Parlamento de Andalucía sea una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario. En concreto, la futura normativa contemplará agresiones verbales, amenazas, coacciones, agresiones físicas o ataques por medios digitales.

"Nuestro objetivo es que permita una respuesta rápida, eficaz y de efecto disuasorio ante las agresiones a nuestros profesionales", ha explicado el consejero del ramo en el Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Allí, Sanz ha explicado que es "una demostración del claro compromiso de ser contundentes y de plantear una auténtica batalla frente a las agresiones a los profesionales".

Prohibición de entrar en los centros de salud

Las sanciones dependerán de la gravedad de los hechos. Además de las multas económicas, entre las posibles repercusiones de atacar a un profesional sanitario está la restricción o condicionamiento del acceso a centros sanitarios, el cambio de centro o profesional asignado al agresor e incluso la coordinación con posibles medidas judiciales. Todo "orientado a la protección de los profesionales".

Andalucía registró en 2025 una agresión a médicos cada poco más de dos días. Las agresiones ya no son hechos aislados para los profesionales de la sanidad andaluza. Cada semana se denuncian más de dos agresiones: insultos, amenazas, escupitajos o agresiones físicas. En la última década, los casos se han disparado un 153%. Además, son muchos los profesionales que evitan denunciar los hechos.

En total, el pasado año se contabilizaron 1.976 agresiones a profesionales en Andalucía, 387 agresiones físicas y 1.589 no físicas. La tasa de incidencia por cada 1.000 profesionales es de 15,41, nueve puntos por debajo de la media nacional. Además, de los datos que aporta la Consejería también se extrae que las principales víctimas son mujeres, en un 74%, mientras que solo un 26% de las víctimas fueron hombres.

Asistencia psicológica y jurídica

Esta ley reforzará las medidas ya implementadas en el SAS. Según Sanz, la Junta, de la mano Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, desarrolla "diferentes acciones en diversos ámbitos relacionados con la formación de los profesionales ante las agresiones o acciones de comunicación y concienciación en los propios centros para informar a los usuarios". Así como la creación del interlocutor sanitario.

"El profesional que sufre una agresión física o verbal recibe servicio de apoyo psicológico y de asistencia jurídica", ha defendido el consejero. Así, el pasado año, los letrados del SAS realizaron 195 asistencias, 33 de las cuales han sido calificados como atentados. La seguridad ha aumentado un 60,7% en los últimos cinco años, lo que ha permitido que los centros de salud cuentan con 50.000 dispositivos de seguridad.

El Observatorio se constituyó el 5 de noviembre y en el que están representados tanto la Consejería como el SAS, Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Andaluza, Guardia Civil y Policía Nacional, colegios profesionales y representantes sindicales. En el pleno de este viernes han establecido los grupos de trabajo que se constituirán para valorar los datos, diseñar estrategias e implementar medidas concretas.