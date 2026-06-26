Los chiringuitos de Puerto Sherry tendrán que cerrar en julio: Margarita, Blu, Phiphi o Playa Canalla no abrirán este verano

Los chiringuitos y locales de ocio de Puerto Sherry en El Puerto de Santa María como Margarita, Phiphi, Blu y Playa Canalla tendrán que cerrar el próximo 7 de julio. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cádiz ha desestimado el recurso de reposición planteado por los negocios para conseguir una prórroga y por tanto ha confirmado que los establecimientos tendrán que cerrar este verano.

Esta resolución tiene su origen en el procedimiento de concesión de las licencias de estos locales. Estaban autorizados a ser bar-kiosco entre los meses de abril y septiembre de 2023 y 2025. Dicho acuerdo estaba firmado por la Autoridad Portuaria y la concesionaria Puerto Sherry. Pero el permiso expiraba el 7 de julio de 2026. La concesionaria solicitó una prórroga, pero esta fue denegada en primera instancia. Puerto Sherry recurrió la decisión y Autoridad Portuaria la ha vuelto a rechazar. .

"La Autoridad Portuaria quiere subrayar que esta decisión responde exclusivamente a la aplicación de la normativa vigente y al ejercicio de las competencias que la ley le atribuye en la gestión del dominio público portuario, con independencia de las distintas opiniones que esta cuestión ha suscitado en la sociedad, optando por actuar por un principio de prudencia, que no obstaculiza que en el futuro se explote el área como hostelería", explican desde esta institución.

Los chiringuitos de Rota y Tarifa, a final de verano

No son los únicos chiringuitos amenazados en la provincia de Cádiz aunque por motivos muy distintos. Una denuncia del Ministerio de Transición Ecológica podría obligar a cerrar a final de verano hasta a 24 chiringuitos de Rota y Tarifa. Así lo ha hecho llegar la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz tras recibir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la modificación de la concesión a un chiringuito de la provincia de mantener sus estructuras fijas sobre la arena durante todo el año.

En 2014 se emitió una resolución en la que los establecimientos desmontables de las playas podían estar abiertos todo el año. Sin embargo, la sentencia anula esta decisión, que ayudaba a desestacionalizar el turismo, y les obligaría a cerrar fuera del estío. La AECCA se reunirá el próximo 2 de julio con el secretario de Estado del Miteco para solucionar esta situación. Si no hay acuerdo, tras finalizar la temporada de verano tendrán que desmontar las estructuras.