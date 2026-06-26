Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colonOficial: Dani Ceballos rescinde con el Real Madrid tras nueve años y pasa a ser agente libreTres fallecidos y tres heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y BurguillosEl SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selecciónMatalascañas prueba una ducha de pago en la playa: 30 céntimos por minuto para quitarse la arenaEl presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licenciasLa Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
instagramlinkedin

El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 días

El Tribunal insta al alcalde del municipio, Salvador Hernández, a dictar la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida por el Consistorio

Vista general del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería)

Vista general del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) / MARIAN LEON / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado un auto en el que requiere al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a culminar el procedimiento para anular la licencia de obras del hotel de El Algarrobico en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles.

Según el contenido del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal insta al alcalde del municipio, Salvador Hernández, a dictar la resolución que ponga fin al procedimiento de revisión de oficio de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras a la empresa 'Azata del Sol S.L.' el 13 de enero de 2003 para la construcción del hotel.

Noticias relacionadas

Asimismo, el TSJA advierte de que, en caso de incumplimiento del requerimiento, podrá acordarse la ejecución subsidiaria de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), sin perjuicio de lo previsto en el artículo 112 del mismo texto legal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
  2. La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años
  3. La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
  4. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  5. Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo
  6. Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: 'Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no
  7. Juanma Moreno quiere cerrar el acuerdo con Vox 'cuanto antes': el PP andaluz defiende un 'gobierno en solitario' y 'estabilidad' para cuatro años
  8. La Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicas

El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 días

El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 días

El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación

El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación

El Gobierno destinará 635 millones más en 2027 al sistema de dependencia andaluz con el objetivo de asumir el 50% de la financiación

El Gobierno destinará 635 millones más en 2027 al sistema de dependencia andaluz con el objetivo de asumir el 50% de la financiación

Juanma Moreno y Vox buscarán el pacto "hasta el último minuto": "Vamos a ver si de aquí al martes se llega al acuerdo"

Juanma Moreno y Vox buscarán el pacto "hasta el último minuto": "Vamos a ver si de aquí al martes se llega al acuerdo"

Matalascañas prueba una ducha de pago en la playa: 30 céntimos por minuto para quitarse la arena

Matalascañas prueba una ducha de pago en la playa: 30 céntimos por minuto para quitarse la arena

El SAS planta cara a las agresiones a los sanitarios andaluces: de la prohibición de acudir al centro de salud a multas de 60.000 euros

El SAS planta cara a las agresiones a los sanitarios andaluces: de la prohibición de acudir al centro de salud a multas de 60.000 euros

Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo

Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo

Los chiringuitos de Puerto Sherry tendrán que cerrar en julio: Margarita, Blu, Phiphi o Playa Canalla no abrirán este verano

Los chiringuitos de Puerto Sherry tendrán que cerrar en julio: Margarita, Blu, Phiphi o Playa Canalla no abrirán este verano
Tracking Pixel Contents