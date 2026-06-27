Huelga en Renfe: estos son los trenes que se cancelan este lunes 29 de junio

Renfe interrumpe este lunes 29 de junio un total de 320 trenes por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario. La operadora mantiene servicios mínimos y permite cambiar o cancelar los billetes sin coste a los viajeros afectados. Según los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la operadora mantiene en circulación parte de su oferta habitual para garantizar la movilidad de los viajeros.

Servicios mínimos Renfe

En Alta Velocidad y Larga Distancia permanecerán en servicio 262 trenes, lo que supone el 73% de la oferta habitual. En Media Distancia circularán 420 convoyes, equivalentes al 65% de los servicios programados.

Por su parte, Cercanías funcionará al 50% de la oferta habitual y alcanzará el 75% del servicio durante las franjas de mayor demanda, entre las 6.00 y las 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Los viajeros afectados podrán utilizar el tren más próximo a su horario inicialmente previsto o, si lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin coste a través de los canales habituales de venta.

El conflicto en Renfe Mercancías

La convocatoria corresponde a la primera de las dos huelgas de 24 horas previstas por el Sindicato Ferroviario. La siguiente jornada de paro está fijada para el 15 de julio. El conflicto laboral tiene su origen en el desacuerdo sobre el futuro de Renfe Mercancías. El sindicato rechaza la creación de una sociedad mixta con Medway, del grupo MSC, al considerar que supone un deterioro del servicio.

La organización sostiene además que no se están cumpliendo los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Transportes en noviembre de 2023 ni los pactos suscritos en marzo de 2025, y denuncia un recorte del volumen de trabajo de la filial.

Entre las principales críticas, el sindicato señala la licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3 y el anuncio del cierre del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro, decisiones que considera perjudiciales para la plantilla.