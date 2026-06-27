La Junta de Andalucía cambiará la ley para pagar más por las plazas gratuitas en las escuelas infantiles

La subida del precio de la plaza en las escuelas infantiles andaluzas está más cerca de ser realidad. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el proceso para oficializar aquello que se pactó con las patronales y con las asociaciones en mayo: aumentar el importe que recibían por plaza en enero de 2027. Era una demanda histórica de las guarderías de titularidad privada pero de gestión pública y, tras meses de presión, consiguieron llegar a un acuerdo para que subiera el importe que recibían por cada plaza de 0 a 3 años. En concreto, el importe incrementará 9,62€, pasando de los 240,53 euros a 250,15 euros, un coste que asumirá al 100% la Junta después de que anunciara la ampliación de la gratuidad el pasado mes de abril.

El acuerdo, sin embargo, no ha cerrado del todo el malestar en el sector. Una parte del sector de la educación infantil considera que la subida sigue siendo insuficiente para hacer frente al encarecimiento de los alquileres, los suministros, la alimentación, los impuestos o los salarios de las plantillas. La propia escuela infantil de Pino Montano, la guardería de referencia del barrio sevillano, reconoció que el acuerdo era un parche y que estaba lejos de ser una solución. Por su parte, la Junta alega que la actualización del precio de la plaza supondrá 10 millones de euros más respecto al curso anterior y un total de 300 millones de euros cada año.

El problema ahora no es solo presupuestario, sino normativo. Para poder aplicar el nuevo precio a mitad del próximo curso, la Consejería de Desarrollo Educativo necesita modificar el Anexo I del Decreto-ley 1/2017, la norma que regula las medidas para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en Andalucía. El Gobierno andaluz todavía no ha cambiado la regulación, pero sí ha dado el primer paso formal: abrir una consulta pública previa para preparar la futura orden, que tendrá una duración de 15 días hábiles.

La razón es técnica, pero tiene efectos prácticos. La normativa actual no recoge de forma expresa qué debe ocurrir si los precios públicos de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta cambian una vez iniciado el curso escolar. Y esos precios son la referencia máxima para los centros adheridos al programa de ayudas, que no pueden cobrar por encima de lo fijado para los centros públicos.

Con esta modificación, la Junta pretende dejar por escrito el procedimiento que deberá seguirse cuando se produzca una actualización de precios durante el curso: cómo se aplica, desde cuándo tiene efectos y cómo deben adaptarse los centros. En la práctica, es el trámite necesario para que el incremento pactado con el sector pueda llegar en enero de 2027.

Un acuerdo cargado de polémica

El primer paso para aumentar el precio de las plazas se dio el pasado 8 de mayo, cuando Junta y patronales (todas excepto la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía) pactaron aumentar el importe en 9,62€. La cantidad, aparentemente menor, tenía una lectura más amplia. Por una parte, permitía una subida del precio por plaza tras seis años congelado, por la otra, que la Junta cerrara un frente que amenazaba con enquistarse en el peor momento político: a tan solo 10 días de las elecciones del 17M.

Las escuelas llevaban años reclamando una actualización del módulo que les permitiera afrontar el incremento de costes y evitar que el sistema siguiera funcionando con una financiación que consideraban "insuficiente". Esa presión se intensificó cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comunicó uno de sus grandes anuncios en precampaña: la ampliación de la gratuidad del precio de la plaza para los menores de 1 a 2 años.

Tras el acuerdo, el aumento del precio generó controversia y malestar entre algunas asociaciones y escuelas infantiles que, como en el caso de la del barrio de Pino Montano, consideraban que la subida del precio de la plaza "no era suficiente".

El precio aumentará cada septiembre

La subida del precio de la plaza no fue el único punto cerrado en dicho acuerdo. La negociación también incorporó otras dos reivindicaciones del sector: una actualización anual automática del importe y un anticipo económico en septiembre para aliviar los problemas de liquidez de los centros.

A partir del curso 2027-2028, la Junta implantará un mecanismo de revisión automática vinculado al módulo de concierto educativo. De esta forma, cada mes de septiembre se actualizará el precio de la plaza sin necesidad de abrir una nueva negociación anual. Para las escuelas, este punto es clave porque evita que el conflicto se reproduzca curso tras curso y ofrece una mayor previsibilidad económica.

Un anticipo a inicio de curso

El tercer elemento del acuerdo afecta a la tesorería de los centros. Hace 15 días, la Consejería que dirige Carmen Castillo publicó el borrador de la orden que confirma que llevará a cabo un sistema de anticipo en septiembre para que las escuelas no tengan que asumir con recursos propios los costes del arranque del curso. Hasta ahora, los centros debían afrontar ese mes sin ingresos efectivos hasta finales de octubre, una situación que generaba tensiones de liquidez especialmente en las escuelas de menor tamaño.

El resultado es un acuerdo de alcance económico limitado en su cifra inicial, pero de un importante valor político. Con un aumento de 9,62 euros por plaza, la Junta consigue desactivar una huelga, recomponer su relación con la mayoría del sector y evitar que el conflicto de la educación infantil se convierta en uno de los asuntos incómodos de la recta final de campaña.

Las escuelas, por su parte, obtienen una subida concreta, un compromiso de actualización anual y una solución parcial a sus problemas de liquidez. A pesar de que el sector llevaba meses reclamando una mejora más ambiciosa, supone un punto de inflexión tras semanas de presión y negociaciones fallidas.

A nueve días del 17M, la paz entre Educación y las escuelas infantiles queda sellada, al menos de forma provisional. El Gobierno andaluz ha apagado el incendio antes de que alcanzara la campaña en su fase decisiva. El precio de evitarlo ha sido, por ahora, de 9,62 euros por plaza.