Miles de personas llenan Sevilla en la manifestación del Orgullo Andalucía 2026
La manifestación, celebrada bajo el lema 'Desde el campo a la ciudad, ¡Orgullo, Lucha y Libertad!', ha recorrido las calles de la capital andaluza reivindicando la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI.
El Orgullo Andalucía 2026 ha reunido este sábado a miles de personas en Sevilla en una manifestación que ha combinado el ambiente festivo con la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI bajo el lema 'Desde el campo a la ciudad, ¡Orgullo, Lucha y Libertad!'.
Miles de personas, asociaciones y carrozas han recorrido las calles de Sevilla en la manifestación del Orgullo Andalucía 2026, una cita que ha vuelto a reivindicar la igualdad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.
La marcha ha comenzado a las 20.00 horas desde la Diputación Provincial de Sevilla y ha finalizado en la Alameda de Hércules, uno de los espacios tradicionales de esta celebración en la capital andaluza.
Reivindicación y fiesta
La portavoz de Orgullo Andalucía, Belén Mayoral, ha subrayado que se trata del orgullo "de toda Andalucía" y ha defendido el carácter reivindicativo de la jornada, además de su dimensión festiva.
Mayoral ha reclamado la aplicación de la normativa vigente en todas las instituciones y ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla una distribución diferente de los recursos destinados a las actividades vinculadas al Orgullo, al considerar que la celebración debe mantener su componente de reivindicación.
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha definido la jornada como un reconocimiento a las personas que han luchado por los derechos del colectivo y ha asegurado que todavía quedan avances por conseguir desde la unidad de toda la sociedad.
Asimismo, el concejal del Ayuntamiento de Sevilla José Luis García ha defendido las políticas impulsadas por el actual Gobierno municipal en materia LGTBIQ+.
Debate político
Durante la manifestación también se han escuchado mensajes críticos por parte de representantes de la oposición sobre los pactos entre PP y Vox.
El coordinador de IU y representante de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha advertido de que los derechos conquistados "se pueden perder" y ha defendido la necesidad de mantener la movilización social para protegerlos.
En una línea similar, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en Sevilla, Antonio Muñoz, ha alertado de las amenazas que, a su juicio, suponen determinados acuerdos políticos para los derechos del colectivo.
También el diputado nacional y secretario de LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha sostenido que la manifestación cobra una especial relevancia en el actual contexto político y ha criticado los acuerdos entre PP y Vox.
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