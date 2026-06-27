El parque acuático de Huelva en el que se puede disfrutar de toboganes, piscinas y ping pong por menos de 2 euros: con atracciones para toda la familia, sombrillas y chorros

El enorme parque acuático de la localidad onubense de Palos de la Frontera, con más de 2.500 metros cuadrados de piscinas, toboganes y atracciones de agua para toda la familia, abrirá sus puertas este próximo miércoles para arrancar una nueva temporada que se prolongará hasta el 6 de septiembre.

Así, vecinos y visitantes podrán disfrutar durante todo el verano de estas instalaciones situadas en el interior del Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera en las que se pueden encontrar juegos de agua para todas las edades.

Piscinas, chorros y toboganes para toda la familia en Huelva

Este parque acuático, que tiene un aforo para 400 personas, ofrece toda clase de juegos sin profundidad para los más pequeños, con chorros, lluvia artificial y atracciones refrescantes.

Pero el principal atractivo de este recinto son sus dos piscinas, una para menores y otra para adultos, en las que se pueden encontrar toboganes de gran altura y curvas para que los más atrevidos disfruten de una jornada repleta de adrenalina.

Césped, sombrillas y decoración inspirada en la historia de Palos

Y para garantizar el disfrute de toda la familia, este enclave cuenta con zona de césped y sombrillas, además de una mesa de ping pong.

Pero si algo distingue a este parque sobre los demás, además de su gran tamaño y sus instalaciones, es su ambientación, ya que presenta un diseño temático que rinde homenaje a la historia del municipio.

Carabelas, Plus Ultra y fresones en el parque acuático

De ese modo, en el parque se pueden encontrar estructuras de ocio que representan una carabela, en honor a la expedición de Cristóbal Colón en 1492, o una recreación del hidroavión Plus Ultra, que despegó desde Palos hacia Buenos Aires en 1926.

Asimismo, su área de juegos de agua sin profundidad está inspirado en los famosos fresones de Palos de la Frontera, con sus estructuras siguiendo su característica estampa.

Precios, turnos y reserva previa en la aplicación

Otro de los grandes atractivos de este parque acuático es su reducido precio, ya que los empadronados en la localidad pueden acceder a este enclave por 1,80 euros en el caso de los menores y 2,40 euros para los adultos.

El precio para los no empadronados, por su parte, es de 9 euros para los niños y 12 euros para los adultos.

Para disfrutar de este parque, que está abierto de lunes a domingo, todos ellos tienen que hacer una reserva previa a través de la aplicación 'Sporttia' en uno de los dos turnos que hay en cada jornada, uno en horario de mañana, de 11.00 a 15.00 horas, y otro de tarde, de 16.00 a 20.00 horas.