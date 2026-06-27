Los termómetros vuelven a dispararse en Andalucía y Sevilla alcanzará los 41 grados esta semana según la Aemet

Sevilla se prepara para una nueva escalada de las temperaturas a medida que avance la semana. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mercurio irá subiendo prácticamente día a día hasta alcanzar los 41 grados el jueves 2 de julio, convirtiéndose en la jornada más calurosa de la semana.

No obstante, antes de llegar a ese pico de calor, la ciudad vivirá un ascenso progresivo de las máximas: 35 ºC este sábado, 37 ºC el domingo, 38 ºC el lunes y 40 ºC tanto el martes como el miércoles.

¿A qué hora hará más calor?

Aunque AEMET no ofrece el detalle horario para todos los días de la previsión a largo plazo, el comportamiento habitual de la temperatura en Sevilla y los datos horarios disponibles indican que el tramo comprendido entre las 16:00 y las 19:00 horas será el más sofocante, cuando se alcanzarán las máximas diarias.

De hecho, este sábado ya se observa que a las 12:00 horas se registrarán 33 ºC y a las 18:00 continuará con 33 ºC, por lo que el pico de temperatura se situará previsiblemente entre esas horas, alrededor de media tarde.

Un calor que no dará tregua ni por la noche

Otro aspecto destacado de esta semana será el aumento de las temperaturas nocturnas. Las mínimas también subirán de forma constante:

Sábado: 19 ºC

19 ºC Domingo: 21 ºC

21 ºC Lunes: 22 ºC

22 ºC Martes: 23 ºC

23 ºC Miércoles: 25 ºC

25 ºC Jueves: 26 ºC

Estas cifras apuntan a la llegada de noches tropicales e incluso tórridas, especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando será difícil bajar de los 25 grados durante la madrugada.

Si se cumple esta previsión, el jueves será la jornada más calurosa de la semana en Sevilla, con una sensación de calor muy intensa durante toda la tarde y unas noches cada vez más cálidas, en un episodio plenamente veraniego que obligará a extremar las precauciones durante las horas centrales del día.