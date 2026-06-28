Avisos amarillos en Andalucía: calor extremo en tres provincias y tormentas con granizo en otras tres

La previsión apunta a máximas de hasta 40 grados en algunas zonas y a tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes. La Aemet ha activado para este lunes 29 de junio avisos amarillos por altas temperaturas, lluvias y tormentas en varias provincias de Andalucía.

Los avisos por calor afectan a zonas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que las lluvias y tormentas se esperan en áreas de Almería, Granada y Jaén.

Aviso por calor

En la campiña sevillana, el Andévalo y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén, el aviso amarillo estará activo entre las 13.00 y las 21.00 horas. En estas zonas, los termómetros pueden alcanzar los 39 grados durante las horas centrales de la jornada.

La campiña cordobesa y Morena y Condado, en Jaén, mantienen el mismo nivel de aviso y en el mismo tramo horario. En estos puntos, las máximas pueden llegar localmente a los 40 grados.

El litoral de Huelva también tendrá aviso amarillo por calor, con una previsión de hasta 36 grados de máxima en el interior.

Gráfico de los avisos de la Aemet para este lunes en Andalucía. / 5

Tormentas con granizo

En Almería, el aviso amarillo por lluvias y tormentas afectará a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, así como a Nacimiento y Campo de Tabernas. La alerta estará activa de 12.00 a 21.00 horas, con una precipitación acumulada prevista de 20 litros por metro cuadrado.

La previsión señala que las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. El mismo pronóstico se extiende a zonas de Granada como Cuenca del Genil, Guadix y Baza y Nevada y Alpujarras. También estarán bajo aviso amarillo las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén.

Previsión en Andalucía

Para este lunes se esperan cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral y nubosidad de evolución en las sierras.

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En las sierras orientales pueden producirse chubascos y tormentas localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios, mientras que las máximas subirán en la vertiente atlántica y bajarán ligeramente en la mediterránea. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente este por la tarde en la vertiente mediterránea.