El hachís sorprende a los bañistas en la playa de Zahara de los Atunes: la Guardia Civil incauta 15 fardos

Un fardo de hachís en medio de la playa a plena luz del día. Esto es lo que se han encontrado algunos bañistas en la mañana de este domingo en Zahara de los Atunes. La Guardia Civil se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para retirarlo, pero han sido muchos los que han aprovechado para fotografiar la imagen. En total, los agentes han incautado 15 fardos y una embarcación recreativa entre Zahara y Barbate.

Según ha confirmado la Guardia Civil a este periódico, la operación de la Benemérita comenzó en la noche de este sábado en la playa de Retín. Allí, patrullas de seguridad ciudadana de Barbate y la Policía Local del municipio localizaron 60 kilos de hachís repartidos en cinco fardos junto a una embarcación que se encontraba varada en la orilla.

En el tiempo que transcurrió entre que los agentes fueron notificados y llegaron al lugar de los hechos, varios quads trataron de alcanzar la embarcación para llevarse la mercancía. Sin embargo, abandonaron el alijo y el lugar de los hechos en sus vehículos al ser sorprendidos por la Guardia Civil.

La operación continúa abierta

Testigos de los acontecimientos en Zahara, explican a El Correo de Andalucía como vieron a los narcotraficantes por el interior de la muralla del municipio. En concreto, relatan que pudieron ver cómo dos quads pasaban a toda velocidad por una zona de castillos hinchables, food trucks y tiendas de artesanía con un fardo cada uno.

No es raro que los narcotraficantes tiren fardos durante el transporte de la droga que, gracias a la marea terminan en las cosas de este municipio gaditano. Allí, miembros del mismo o incluso de otro, que han sido notificados del aviso, recogen los fardos en la misma costa y los retiran para no perder la mercancía. Estas actuaciones eran más habituales en los 2000, cuando entraba mucha más droga por el vecino Barbate.

Ya en la mañana de este domingo y tras el aviso de varios ciudadanos, los agentes se personaron en distintos puntos de la playa de Zahara para recoger más alijos. En concreto, la Guardia Civil ha incautado otros tres fardos de hachís en los arenales. Por el momento, como han confirmado fuentes de la Benemérita en Cádiz a este periódico, el operativo sigue abierto.