El hachís sorprende a los bañistas en la playa de Zahara de los Atunes: la Guardia Civil incauta 15 fardos
El operativo continúa abierto tras encontrar nuevos alijos en la playa en la mañana de este domingo
Un fardo de hachís en medio de la playa a plena luz del día. Esto es lo que se han encontrado algunos bañistas en la mañana de este domingo en Zahara de los Atunes. La Guardia Civil se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para retirarlo, pero han sido muchos los que han aprovechado para fotografiar la imagen. En total, los agentes han incautado 15 fardos y una embarcación recreativa entre Zahara y Barbate.
Según ha confirmado la Guardia Civil a este periódico, la operación de la Benemérita comenzó en la noche de este sábado en la playa de Retín. Allí, patrullas de seguridad ciudadana de Barbate y la Policía Local del municipio localizaron 60 kilos de hachís repartidos en cinco fardos junto a una embarcación que se encontraba varada en la orilla.
En el tiempo que transcurrió entre que los agentes fueron notificados y llegaron al lugar de los hechos, varios quads trataron de alcanzar la embarcación para llevarse la mercancía. Sin embargo, abandonaron el alijo y el lugar de los hechos en sus vehículos al ser sorprendidos por la Guardia Civil.
La operación continúa abierta
Testigos de los acontecimientos en Zahara, explican a El Correo de Andalucía como vieron a los narcotraficantes por el interior de la muralla del municipio. En concreto, relatan que pudieron ver cómo dos quads pasaban a toda velocidad por una zona de castillos hinchables, food trucks y tiendas de artesanía con un fardo cada uno.
No es raro que los narcotraficantes tiren fardos durante el transporte de la droga que, gracias a la marea terminan en las cosas de este municipio gaditano. Allí, miembros del mismo o incluso de otro, que han sido notificados del aviso, recogen los fardos en la misma costa y los retiran para no perder la mercancía. Estas actuaciones eran más habituales en los 2000, cuando entraba mucha más droga por el vecino Barbate.
Ya en la mañana de este domingo y tras el aviso de varios ciudadanos, los agentes se personaron en distintos puntos de la playa de Zahara para recoger más alijos. En concreto, la Guardia Civil ha incautado otros tres fardos de hachís en los arenales. Por el momento, como han confirmado fuentes de la Benemérita en Cádiz a este periódico, el operativo sigue abierto.
- El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
- Los chiringuitos de Puerto Sherry tendrán que cerrar en julio: Margarita, Blu, Phiphi o Playa Canalla no abrirán este verano
- El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación
- La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
- Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo
- La Junta de Andalucía cambiará la ley para pagar más por las plazas gratuitas en las escuelas infantiles
- El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 días
- La Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicas