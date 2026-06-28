Un terremoto de magnitud 4,3 sacude las aguas del Cabo de San Vicente en Huelva
El Servicio de Emergencias 112 Andalucía no ha recibido avisos y confirma que el movimiento sísmico no ha sido sentido por la población.
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Un seísmo de 4,3 grados se ha registrado en la mañana de este domingo al suroeste del Cabo de San Vicente, frente a las costas de Huelva.
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto no ha provocado incidencias y el 112 Andalucía no ha recibido avisos ni tiene constancia de que haya sido sentido por la población.
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