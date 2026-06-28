Un terremoto de magnitud 4,3 sacude las aguas del Cabo de San Vicente en Huelva

Un seísmo de 4,3 grados se ha registrado en la mañana de este domingo al suroeste del Cabo de San Vicente, frente a las costas de Huelva.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto no ha provocado incidencias y el 112 Andalucía no ha recibido avisos ni tiene constancia de que haya sido sentido por la población.