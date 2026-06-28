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Un terremoto de magnitud 4,3 sacude las aguas del Cabo de San Vicente en Huelva

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía no ha recibido avisos y confirma que el movimiento sísmico no ha sido sentido por la población.

Imagen del epicentro del terremoto en el Cabo de San Vicente.

Imagen del epicentro del terremoto en el Cabo de San Vicente. / IGN

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un seísmo de 4,3 grados se ha registrado en la mañana de este domingo al suroeste del Cabo de San Vicente, frente a las costas de Huelva.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto no ha provocado incidencias y el 112 Andalucía no ha recibido avisos ni tiene constancia de que haya sido sentido por la población.

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