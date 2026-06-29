El cocinero gaditano Ángel León advierte de los errores al descongelar el pescado en casa: "Pierde muchas propiedades"

Una misma rutina realizan la mayoría de ciudadanos cuando quieren hacerse un pescado que tienen congelado: lo sacan de la nevera y lo dejan en el exterior, a temperatura ambiente, hasta conseguir que esté completamente descongelado para cocinarlo. Pero a pesar de lo común de este gesto, el cocinero gaditano Ángel León, conocido como el Chef del Mar, ha asegurado que este es un proceso que hay que erradicar al afectar al sabor, calidad, seguridad y valor nutricional de la pieza.

Así lo ha afirmado en las redes sociales este cocinero que ha logrado cinco estrellas Michelin y tres Soles de Repsol, y que se ha posicionado como uno de los mayores referentes de la cocina marinera, que ha explicado cómo proceder para que el pescado no pierda "propiedades ni sabor".

El error de descongelar el pescado fuera de la nevera

"Bueno, voy a enseñar cómo se descongela un pescado. Solamente hay que cumplir una norma: directamente a la nevera", ha señalado el chef.

Tal y como ha recalcado, el problema está en que, en la mayoría de los hogares, se saca directamente fuera de la nevera el pescado que se quiere descongelar, lo que provoca un cambio brusco de temperatura que afecta a las características y calidad del ejemplar.

El truco del Chef del Mar para conservar sabor y propiedades

Por ello, ha asegurado que es primordial que, tras sacar el pescado del congelador, pase directamente al frigorífico, donde estará al menos 24 horas hasta que se haya descongelado por completo.

"No lo reposéis fuera de la nevera. Tiene que pasar un día en la nevera para que se atempere", ha recalcado el profesional.

Atemperar el pescado antes de cocinarlo con calidad

Para el chef, este paso es "muy importante" ya que, si se pasa directamente del congelador al exterior, a temperatura ambiente, "se pierden muchísimas propiedades del pescado".

Una vez que se ha descongelado en el interior del frigorífico, ya sí es el momento de llevarlo al exterior para conseguir que deje de estar frío y tenga la temperatura más parecida a la ambiente posible, lo que permitirá cocinarlo debidamente y de forma homogénea.

"Así no pierde propiedades ni sabor", ha señalado el cocinero, que ha indicado que esta técnica es "perfecta para cocinar con calidad".