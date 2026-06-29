Escuredo marca distancias con Zapatero por las joyas: "El rey de Arabia Saudita me regaló un reloj Rolex de oro con diamantes que rechacé"

Rafael Escuredo (Estepa, 1944) opina en alto sobre Zapatero lo que muchos en el socialismo andaluz prefieren administrar en silencio. Lo hace, además, desde la autoridad de quien fue el primer presidente socialista de la Junta de Andalucía y una de las voces que, con el paso del tiempo y los liderazgos en el partido, aún conserva en el PSOE-A la condición de referente moral para una federación en horas bajas tras la debacle electoral del pasado 17 de mayo.

Escuredo ha irrumpido con dos mensajes en X en el debate público por las joyas encontradas hace un mes y medio por los agentes de la UDEF tras el registro en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra. Según las informaciones de su entorno, las joyas serían regalos de varios monarcas árabes y, según la tasación oficial facilitada al juez instructor, estarían valoradas en conjunto en 1,3 millones de euros.

El expresidente andaluz recordó este domingo un episodio vivido cuando ya no estaba al frente de la Junta: "Un día, yo ya no era presidente, se me hizo llegar el mensaje de que el rey de Arabia Saudita quería verme en su palacio de Marbella. Cosa que hice. En agradecimiento me regaló un reloj Rolex de oro con diamantes que rechace. Creyó que se había quedado corto. ¡Lástima de hombre!".

En un segundo mensaje, el histórico dirigente socialista añadió el contexto político de aquel encuentro. "El rey quería que le trasladara a Felipe González que estaba dispuesto a financiar la autopista de Málaga-Algeciras, pero González declinó su propuesta ya que lo que lo que buscaba era que el gobierno, a cambio, no reconociera al Estado de Israel. Felipe no aceptó el chantaje".

La intervención de Escuredo pesa sobre todo por el quién habla. Hasta ahora, el antiguo presidente de la Junta había estado más cerca de la defensa del actual liderazgo socialista de Pedro Sánchez que de las posiciones críticas de Felipe González. Ha arropado públicamente a Sánchez, ha respaldado a María Jesús Montero y no ha dudado en censurar con dureza las intervenciones de González cuando el expresidente del Gobierno ha cuestionado la estrategia de Ferraz. La última crítica González ha sido tras conocerse la sentencia por 24 años a José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización con Pedro Sánchez. González pidió al presidente del Gobierno que convocara elecciones por responsabilidad. Escuredo escribió en redes que "cuando Page y Felipe G. piden elecciones anticipadas solo encubren sus posiciones conservadoras al servicio del PP".

Pero el caso de Zapatero y las joyas regaladas, según su propia versión, por reyes de Arabia Saudí y Marruecos, entre otros, parece haber tocado un límite para el presidente andaluz. No se trata solo de una discusión judicial, pendiente de aclaración ante el juez Calama, sino una cuestión patrimonial-fiscal, y sobre todo, de un debate sobre ética respecto a los regalos recibidos en el ejercicio de responsabilidades públicas.

A Escuredo le han bastado pocas palabras, no para acusar en términos penales, sino para señalar ese terreno de lo intangible: el de la ejemplaridad. Ya para argumentar se pone de ejemplo: a él le ofrecieron un objeto de lujo y dijo que no. Felipe González, según su versión, también rechazó una prebenda con precio político.

El PSOE andaluz, hasta hora, nadie en público ha opinado sobre este asunto, más allá expresidenta de la Junta y senadora Susana Díaz. Con cargo orgánico, sólo María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, ha respondido a preguntas de los medios que mantiene su confianza en Zapatero en tanto avanza la investigación judicial. A nivel nacional, ha habido distintas intensidades en la defensa de la figura de Zapatero. La última opinión al respecto ha sido la de Teresa Ribera, exvicepresidenta primera del Gobierno y actual vicepresidenta de la Comisión Europea. "A mí me han regalado estatuas y libros; joyas, nunca". La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea reclama "mayor exigencia" en la moralidad pública y pide una sesión extraordinaria con expresidentes para debatir sus remuneraciones.