La izquierda andaluza acusa a Juanma Moreno de hacer un "teatro" en su investidura: "PP y Vox tienen la mano agarrada debajo del escaño"

"Discurso vacío", "en vez de investir lo que ha hecho ha sido embestir" y "no ha contado absolutamente nada". El discurso del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, en la sesión de investidura de la XIII legislatura en el Parlamento no ha convencido a las formaciones de la izquierda de la comunidad autónoma. Todo mientras siguen las negociaciones entre el PP y Vox en busca del Gobierno.

El dirigente popular ha analizado sus últimos ocho años al frente del Gobierno de Andalucía y ha detallado las medidas que pretende desarrollar en su nueva etapa en el Palacio de San Telmo. Con claros guiños a Vox en cuestiones como el campo o las bajadas de impuestos, Moreno ha dedicado una hora y media a desgranar su propuesta para la comunidad autónoma. Aun así, no ha hecho referencias a la prioridad nacional.

"Se dirán lo que quieran públicamente, pero tienen la mano agarrada debajo del escaño", ha asegurado la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento, María Márquez. L a número dos del PSOE andaluz, que ha acusado de hacer "puro teatro" a PP y Vox, ha lamentado que el presidente autonómico de "no ha parado de confrontar con el PSOE y con el Gobierno de España". Así, le ha exigido hablar del "elefante en la habitación".

Denuncian el tiempo dedicado a la violencia de género y el colectivo LGTBI

Moreno ha aprovechado su intervención para cargar con las formaciones de la izquierda por no tenderle la mano para formar un gobierno. "PSOE, Adelante y Por Andalucía han optado por el bloqueo", ha lamentado el presidente de la Junta, que ha reprochado a los socialistas el "maltrato injustificado" del Gobierno central con Andalucía. Así, ha señalado que "ellos mismos están señalando cuál es el camino para sacar a Andalucía de ese bloqueo".

"Cuando uno no tiene una solución a un problema y no afronta la realidad lo que hace es no mirarlo, pero cuando uno no mira el problema normalmente el problema se hace más grande", ha señalado el líder de Adelante, José Ignacio García. El andalucista ha subrayado que el discurso le ha parecido "una vergüenza" y ha lamentado que el presidente en funciones de la Junta ha evitado "los temas que le tiene vetados Abascal".

Entre las críticas, Adelante y el PSOE han coincidido también en denunciar el tiempo que ha dedicado a algunos temas. Así, el líder andalucista ha subrayado que solo ha habido "quince segundos dedicados a igualdad y a la lucha contra la violencia machista, catorce segundos a las personas LGTBI". Como él, Márquez ha exigido que asuntos como la violencia de género se debe hablar "sin matices ni medias tintas".

"No ha contado absolutamente nada del único hecho políticamente relevante en estos días que ha sido el diálogo opaco, oscurecido y absolutamente hermético que tiene con la única fuerza con la que ha hablado y con la que descuelga el teléfono, que es con la ultraderecha de Vox", ha desgranado el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo. De hecho, el líder nacional de IU ha criticado el "triunfalismo" y "exceso de victimismo".