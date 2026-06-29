Juanma Moreno pide responsabilidad para no repetir elecciones en Andalucía y evita cualquier alusión a la inmigración en su investidura

El tiempo empieza a correr en contra del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno. El dirigente popular que ha defendido este lunes ante el Parlamento de Andalucía su programa de gobierno para los próximos cuatro años, ha recordado al resto de grupos que hay dos opciones: o apoyar su investidura o llevar a Andalucía a un "bloqueo" y a una posible repetición electoral a finales del mes de octubre. Todo, eso sí, sin hablar de prioridad nacional.

Antes de entrar en la sesión plenaria, en la que no tiene segura su reelección, el presidente ha defendido la importancia del "sentido común", que Vox utilizó como lema de campaña, y ha pedido "poner el interés de los andaluces por encima de todo". Moreno tiene una "mayoría solvente", según sostienen una y otra vez los populares, pero no la mayoría absoluta que necesitan para poder gobernar. Todo sigue en manos de los de Santiago Abascal.

"El pueblo andaluz nos ha señalado el camino", ha explicado el dirigente popular, que ha subrayado que "el mandato de las urnas ha sido claro" y ha dado una "victoria rotunda e inapelable" a los populares. Sin embargo, el PP no puede formar gobierno. Como el propio dirigente andaluz ha señalado, para poder volver a San Telmo le hacen falta dos votos a favor este martes o que haya diputados que se abstengan el jueves.

Guiños a Vox

Mientras las caras serias se hacían con la bancada popular y el Consejo de Gobierno, en Vox no han dejado de repasar sus papeles mientras atendían las palabras de Moreno. "Nos hacen falta dos escaños, esa es la realidad y cerrar los ojos a la realidad sería un error", ha indicado para recordar que ha sido Vox la única formación que ha manifestado su interés de sentarse con el PP a negociar.

En su discurso, que se ha extendido durante casi una hora y media, el dirigente popular ha hecho sus propuestas de cara a unos nuevos cuatro años, en las que ha incluido algunas de las exigencias de Vox para apoyar su investidura. De hecho, Moreno ha pedido ralentizar el pacto verde europeo, ha desgranado una serie de reducciones fiscales o el impulso a la vivienda. Todo, tal como pedía el líder de Vox, Manuel Gavira.

Aunque los guiños a Vox se han repetido durante toda la intervención, Moreno ha evitado hablar del elefante en la habitación. Durante toda su exposición de programa, el dirigente popular no ha dedicado ni una sola referencia a la inmigración y mucho menos a la prioridad nacional que abandera Vox. Sin embargo, los de Abascal lo han dejado claro en otras comunidades: este es un requisito fundamental.

Moreno asegura que "sus valores no cambiarán"

Moreno ha dejado claro que su "carácter y valores son sólidos y no cambiarán por coyunturas políticas". Citando el discurso del Papa León XIV en el Congreso, el presidente de la Junta ha defendido la importancia del "humanismo" en sus políticas. De hecho, ha pedido que la oposición contribuya "a mejorar la vida y el futuro de la gente", pese a que hayan "renunciado voluntaria y unilateralmente al diálogo."

Moreno ha hecho también un repaso de sus últimos ocho años en el gobierno de Andalucía, desde los avances económicos hasta el aumento del presupuesto en Sanidad. Además, el dirigente popular ha aprovechado para denunciar las políticas de "maltrato injustificado" que, es su opinión, desarrolla el Gobierno de España y lo ha escenificado en las inversiones en infraestructura o la huelga sanitaria que se mantiene desde enero.