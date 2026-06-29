La Junta de Andalucía refuerza la lucha contra la violencia de género con el spot ‘Hay mucha vida detrás de una llamada’

El Gobierno andaluz refuerza la lucha contra la violencia de género y sexual durante el verano y un año más lanza una nueva campaña de difusión del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999. En esta edición la actuación de sensibilización y prevención lleva el lema ‘Hay mucha vida detrás de una llamada’ y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha animado a que “el 900 200 999 esté grabado en los móviles de todas las andaluzas y andaluces”. Esta línea es confidencial y cuenta con personal especializado, está activa 24 horas y atiende en 72 idiomas.

La responsable andaluza ha advertido que “el personal experto alerta de que el riesgo de sufrir violencia de género o sexual aumenta durante los periodos vacacionales”. Por ello, el Gobierno andaluz impulsa desde el año 2023 actuaciones específicas contra este tipo de violencia en vacaciones a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). “Tenemos un objetivo permanente que es visibilizar la violencia de género y la violencia sexual y actuar permanentemente contra ella”, ha reafirmado.

López, que ha tenido un emotivo recuerdo para la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Carrión, ha incidido en que “hay que grabar el 900 200 999 en el móvil como si fuese tu número, el número de tu madre o el número de tu ser querido porque ese teléfono salva vidas. Y en esta campaña volvemos a recordar la necesidad de que ese teléfono esté grabado en todos los móviles”.

La campaña ‘Hay mucha vida detrás de una llamada’ describe dos situaciones de violencia contra las mujeres, una física y otra de sumisión química, para concienciar sobre la importancia de actuar y pedir ayuda. Al mismo tiempo que se difunde el teléfono 900 200 999 como un instrumento clave para ayudar a las víctimas.

La consejera en funciones, que ha agradecido la colaboración en el servicio de emergencias 112, ha explicado que en esta ocasión la campaña ofrece “otras perspectivas por hay muchas personas detrás de una llamada. Cuando alguien llama a ese teléfono hay muchos profesionales y muchas profesionales detrás de esa llamada, hay muchos recursos detrás de esa llamada. Cuando se activa esa llamada está el personal del IAM, pero también están los profesionales sanitarios, están los profesionales de emergencias, está el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), está Protección Civil, con quien firmamos un convenio para la formación permanente que siga activo”.

López ha subrayado que “todos esos recursos y profesionales están detrás de ese teléfono. Detrás de esa llamada hay mucha vida, empezando por la de la víctima, y quiero dar las gracias a todas las personas que están detrás de ese teléfono”. Asimismo, ha apelado a la implicación de los hombres: “Los hombres tienen que ser aliados, aquí el problema es el agresor. A la violencia de género se la derrota con la unidad de toda la sociedad”.

La línea 900 200 999 está conectada al servicio de emergencias 112, lo que permite activar los recursos de inmediato; así como con los centros de emergencia para la acogida inmediata de aquellas mujeres, sus hijos e hijas y personas dependientes a su cargo que tengan que abandonar su casa por seguridad y con los centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Difusión en medios, redes y exteriores

La campaña cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio, piezas para redes sociales y exterior y se difundirá durante los meses de julio y agosto en redes sociales, medios de comunicación, cines, espacios exteriores, centros comerciales, festivales de música, ferias y fiestas populares, entre otros.

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La consejera en funciones ha estado acompañada por Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Juan Ramón Rodríguez, director general de Emergencias y Protección Civil, María Luisa Cava, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, y Mercedes Soriano, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.