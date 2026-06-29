Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva en alerta por calor el martes y miércoles mientras Rubén del Campo (Aemet) avisa sobre el viernes

El anticiclón que dominará la península estos días llevara a Andalucía a temperaturas muy altas de nuevo, con temperaturas en torno a los 40 grados en algunos puntos. Las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva estarán en alerta con avisos amarillos de Aemet por altas temperaturas el martes y miércoles, una circunstancia que podría seguir el jueves y viernes, todavía por confirmar por la agencia por el aumento de la incertidumbre, aunque en la página web de Aemet reflejan para ese día 41 grados en Sevilla y Córdoba.

El viernes podría agravarse la situación

Según la previsión de Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, Andalucía seguirá bajo un tiempo estable en los próximos días, con calor intenso especialmente en el valle del Guadalquivir, donde ya entre el martes y el miércoles se podrán alcanzar o superar los 38 o 40 grados. Aunque las temperaturas serán algo más suaves que durante la última ola de calor, el centro y el sur peninsular mantendrán valores elevados y noches tropicales, con mínimas altas en buena parte de la comunidad. La situación podría agravarse a partir del viernes, cuando se espera un ascenso térmico generalizado que podría dejar máximas de 40 a 42 grados en el valle del Guadalquivir y dar lugar a otro episodio de temperaturas muy altas, aunque Aemet señala que aún es pronto para saber si acabará convirtiéndose en una nueva ola de calor.

Martes y miércoles con alertas de Aemet

La Aemet activará este martes avisos amarillos por altas temperaturas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, en todos los casos entre las 13.00 y las 21.00 horas. En Sevilla, el aviso afectará a la Sierra Norte, donde se esperan máximas de 38 grados, y a la Campiña sevillana, con hasta 39 grados, aunque localmente podrán superarse los 40 grados. En Cádiz, la alerta se concentrará en la Campiña gaditana, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados y también rebasar puntualmente los 40.

En Córdoba, el aviso amarillo estará vigente en la Sierra y Pedroches, con máximas de 38 grados, y en la Campiña cordobesa, donde se prevén 39 grados y valores localmente superiores a los 40 grados. En Huelva, las zonas afectadas serán Aracena y el Andévalo y Condado, ambas con máximas previstas de 38 grados. Por su parte, en Jaén, la Aemet activará la alerta en Morena y Condado, con hasta 39 grados, y en el Valle del Guadalquivir jiennense, donde se esperan 38 grados, sin descartar que en algunos puntos se superen los 40 grados.

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Las alertas en las mismas provincias se repetirán el miércoles y a las mismas horas de 13.00 a 21.00 horas, aunque podría con el paso de las horas haber un cambio en estas alertas aumentando a más comarcas o provincias.