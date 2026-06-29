El único lugar de Matalascañas donde puedes llevar a tu perro: dónde está la playa y qué normas debes cumplir
El Ayuntamiento de Almonte recuerda que esta playa canina es el único autorizado para acceder con mascotas durante la temporada de playa
Darse un baño en Matalascañas (Huelva) también puede ser un plan para quienes no quieren dejar a su perro en casa. La playa onubense cuenta con una zona canina habilitada para disfrutar del mar junto a la mascota, siempre dentro del espacio autorizado y respetando la convivencia con el resto de usuarios.
Una playa canina junto al Club Náutico
El Ayuntamiento de Almonte ha recordado la existencia de esta playa canina en Matalascañas, ubicada a unos 200 metros de la bajada del Club Náutico y del chiringuito Bananas. Se trata de un espacio delimitado específicamente para perros, donde los bañistas pueden acudir con sus mascotas con seguridad y conforme a la normativa municipal.
El Consistorio insiste en que, desde Semana Santa hasta el 31 de octubre, la presencia de perros no está permitida en el resto de zonas de playa. Por ello, quienes quieran acudir con sus mascotas deberán hacerlo exclusivamente en la zona habilitada como playa canina.
Entre las normas establecidas, los perros deben estar siempre vigilados por sus dueños, llevarse con correa y contar con la documentación correspondiente. Además, los perros potencialmente peligrosos y aquellos que pesen más de 20 kilos están obligados a llevar bozal. El propietario será responsable de los daños que pueda causar el animal.
Normas para convivir en la playa
La normativa también obliga a recoger los excrementos de las mascotas y depositarlos en las papeleras, así como a evitar molestias al resto de usuarios. Además, está prohibido atar animales a las vallas, pescar y hacer nudismo en este espacio. Desde el Ayuntamiento apelan a la colaboración ciudadana para mantener unas playas limpias, seguras y agradables para todos bajo un mensaje claro: respetar la normativa, proteger la convivencia y disfrutar de Matalascañas de forma responsable.
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