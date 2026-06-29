Vox desliza su 'no' a Moreno en la votación del jueves: "Como siga por ese camino será en tercera, cuarta... o nunca"

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha lanzado este lunes una advertencia directa al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno: si continúa "por ese camino", podría no llegar "nunca" a ser reelegido si Vox y el entorno de Moreno no alcanzan un acuerdo de investidura.

En una rueda de prensa tras el Comité de Acción Política de su partido, mientras Moreno pronunciaba su discurso como aspirante a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Fúster ha confirmado que "todavía falta" para ese acuerdo, porque "si estuviera todo asegurado hoy mismo sería investido".

Negociaciones para la investidura en Andalucía

"El señor Moreno se presenta a la investidura. En primera (votación), no; en segunda, me parece a mí que no; y que siga ahí por ese camino, tercera, cuarta, quinta o nunca. Este es el momento de las negociaciones", ha sido la respuesta del portavoz de Vox al ser preguntado por el diálogo entre las dos formaciones de la derecha en Andalucía.

José Antonio Fúster no ha querido revelar la fase en la que están las negociaciones y solo ha explicado que "no es tanto votar a una persona" como "votar a lo que va a hacer esa persona".

Vox exige garantías para el futuro Gobierno andaluz

El interés de la formación de Santiago Abascal está, ha señalado su portavoz, en asegurar que en el futuro gobierno andaluz estén "inevitablemente las ideas de Vox".

"Estamos en ese punto de qué va a hacer y no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, ya puede poner todos los plazos de todas las sesiones de investidura que le plazcan, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, que a lo mejor es nunca como no estemos de acuerdo", ha insistido.