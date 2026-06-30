Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PP y Vox: 48 horas para salvar la investidura de Juanma MorenoLa reforma del Paseo de la O y la calle Betis despegará en 2027El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a renovar la licencia a la discoteca LíbanoSevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva en alerta por calor el martes y miércolesRobbie Williams sorprende en Sevilla con una actuación callejera en el barrio de Santa CruzRafa Mir recurre la sentencia: "No compartimos la decisión, mi defensa seguirá en los tribunales"El pueblo del Aljarafe sevillano que celebra esta semana su feria con atracciones a 2 eurosLa Bienal desvela sus ‘otras perlas’ para disfrutar del flamenco en la calleJosé Roda Peña gana las elecciones al ConsejoSevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva en alerta por calor el martes y miércoles
instagramlinkedin

Adelante y Por Andalucía enfrentan a Juanma Moreno con los postulados de Vox: "Es un partido que considera a los gays enfermos mentales"

El presidente andaluz se mantiene firme en su opinión sobre la inmigración pese a la presión de los de Abascal

José Ignacio García y Antonio Maíllo.

José Ignacio García y Antonio Maíllo. / Jose Manuel Vidal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

"¿Cree que soy un enfermo mental?". Esta ha sido la pregunta que el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, le ha lanzado al presidente de la Junta en funciones y candidato a la investidura, Juanma Moreno. Adelante Andalucía y Por Andalucía han enfrentado al dirigente popular con los postulados que Vox defiende y exige que estén en el pacto de investidura, desde la prioridad nacional hasta la ambigüedad con el colectivo LGTBIQ+.

El precio del alquiler, el cambio climático o la sanidad. Maíllo y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, han cargado contra las políticas que ha desarrollado el presidente autonómico en los últimos cuatro años, pero también las que deben aceptar para pactar con Vox. "No puede gobernar para todos", le ha recordado el líder de los andalucistas, que se ha preguntado "¿qué les diferencia con Vox?".

El líder de la coalición de izquierda le ha reprochado al dirigente popular que saque la "bandera por la mañana" y negocie con quien les considera, según sus palabras, "enfermos mentales, por la tarde". Como él, García le ha preguntado a Moreno si Andalucía va a tener "un vicepresidente que diga que los niños trans son enfermos".

"¿Vamos a tener un vicepresidente que niegue la violencia machista?", ha preguntado también el líder de Adelante. Una tras otra, García le ha preguntado a Moreno por su futuro compañero de viaje. Desde la postura de Gavira sobre la violencia de género, de quien ha recordado que ha abandonado el salón de plenos en minutos de silencio por las víctimas, hasta su relación con Andalucía, el 4D o Blas Infante.

La izquierda exige respuestas a la prioridad nacional

El elefante en la habitación, como se han encargado de repetir todos los dirigentes que han tomado la palabra. No ha importado las veces que Maíllo y García han reclamado respuestas. Ha preferido Moreno hablar de la "prioridad humana" con respecto al cambio climático antes que mencionar el ya archiconocido término de prioridad nacional que abandera Vox y que tendrá que estar en el acuerdo andaluz.

"Llevamos meses hablando de la prioridad nacional, cada vez que hablamos de esto no estamos hablando de lo importante", le ha espetado García al dirigente popular para después asegurar que "es un engaño racista". "La prioridad nacional es una idea supremacista, clasista, racista y xenófoba", ha explicado Maíllo para sentenciar que esta "es una idea fascista".

Noticias relacionadas y más

El popular ha recordado a sus opositores, también a Vox, que las competencias en inmigración son del Estado. "La comunidad autónoma no tiene competencia", ha insistido. Aun así, ha defendido que "los inmigrantes que lleguen deben hacerlo de forma legal y para trabajar en los sectores que hace falta mano de obra". "Estamos en contra de la falta de políticas migratorias", ha insistido Moreno a los reproches.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 10% de los aspirantes a las oposiciones de Secundaria de Andalucía no se examinaron: Educación Física fue la especialidad con más participación
  2. Huelga en Renfe: estos son los trenes que se cancelan este lunes 29 de junio
  3. Los chiringuitos de Puerto Sherry tendrán que cerrar en julio: Margarita, Blu, Phiphi o Playa Canalla no abrirán este verano
  4. El hachís sorprende a los bañistas en la playa de Zahara de los Atunes: la Guardia Civil incauta 15 fardos
  5. El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
  6. Imputan al recién dimitido interventor general de la Junta de Andalucía en el caso Leire Díez
  7. La Junta de Andalucía cambiará la ley para pagar más por las plazas gratuitas en las escuelas infantiles
  8. Un terremoto de magnitud 4,3 sacude las aguas del Cabo de San Vicente en Huelva

Adelante y Por Andalucía enfrentan a Juanma Moreno con los postulados de Vox: "Es un partido que considera a los gays enfermos mentales"

Adelante y Por Andalucía enfrentan a Juanma Moreno con los postulados de Vox: "Es un partido que considera a los gays enfermos mentales"

Luis Cernuda y Pío Baroja protagonistas en la segunda oportunidad de la selectividad de Andalucía: se examinan 15.000 estudiantes

Luis Cernuda y Pío Baroja protagonistas en la segunda oportunidad de la selectividad de Andalucía: se examinan 15.000 estudiantes

Del Pacto Verde Europeo a la prioridad nacional: los aplausos y abucheos de Vox al discurso de Juanma Moreno en Andalucía

Del Pacto Verde Europeo a la prioridad nacional: los aplausos y abucheos de Vox al discurso de Juanma Moreno en Andalucía

La playa de Cádiz considerada la mejor de Andalucía que es candidata a ser la favorita de España: "Son 4 kilómetros de pura felicidad"

La playa de Cádiz considerada la mejor de Andalucía que es candidata a ser la favorita de España: "Son 4 kilómetros de pura felicidad"

PP y Vox: 48 horas para salvar la investidura de Juanma Moreno con la inmigración como el gran escollo

PP y Vox: 48 horas para salvar la investidura de Juanma Moreno con la inmigración como el gran escollo

El caso ADM acelera el debate ético en el cine andaluz: la Academia actuará contra miembros investigados por acoso sexual

El caso ADM acelera el debate ético en el cine andaluz: la Academia actuará contra miembros investigados por acoso sexual

Escuredo marca distancias con Zapatero por las joyas: "El rey de Arabia Saudita me regaló un reloj Rolex de oro con diamantes que rechacé"

Escuredo marca distancias con Zapatero por las joyas: "El rey de Arabia Saudita me regaló un reloj Rolex de oro con diamantes que rechacé"

El único lugar de Matalascañas donde puedes llevar a tu perro: dónde está la playa y qué normas debes cumplir

El único lugar de Matalascañas donde puedes llevar a tu perro: dónde está la playa y qué normas debes cumplir
Tracking Pixel Contents