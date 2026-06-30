Adelante y Por Andalucía enfrentan a Juanma Moreno con los postulados de Vox: "Es un partido que considera a los gays enfermos mentales"

"¿Cree que soy un enfermo mental?". Esta ha sido la pregunta que el líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, le ha lanzado al presidente de la Junta en funciones y candidato a la investidura, Juanma Moreno. Adelante Andalucía y Por Andalucía han enfrentado al dirigente popular con los postulados que Vox defiende y exige que estén en el pacto de investidura, desde la prioridad nacional hasta la ambigüedad con el colectivo LGTBIQ+.

El precio del alquiler, el cambio climático o la sanidad. Maíllo y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, han cargado contra las políticas que ha desarrollado el presidente autonómico en los últimos cuatro años, pero también las que deben aceptar para pactar con Vox. "No puede gobernar para todos", le ha recordado el líder de los andalucistas, que se ha preguntado "¿qué les diferencia con Vox?".

El líder de la coalición de izquierda le ha reprochado al dirigente popular que saque la "bandera por la mañana" y negocie con quien les considera, según sus palabras, "enfermos mentales, por la tarde". Como él, García le ha preguntado a Moreno si Andalucía va a tener "un vicepresidente que diga que los niños trans son enfermos".

"¿Vamos a tener un vicepresidente que niegue la violencia machista?", ha preguntado también el líder de Adelante. Una tras otra, García le ha preguntado a Moreno por su futuro compañero de viaje. Desde la postura de Gavira sobre la violencia de género, de quien ha recordado que ha abandonado el salón de plenos en minutos de silencio por las víctimas, hasta su relación con Andalucía, el 4D o Blas Infante.

La izquierda exige respuestas a la prioridad nacional

El elefante en la habitación, como se han encargado de repetir todos los dirigentes que han tomado la palabra. No ha importado las veces que Maíllo y García han reclamado respuestas. Ha preferido Moreno hablar de la "prioridad humana" con respecto al cambio climático antes que mencionar el ya archiconocido término de prioridad nacional que abandera Vox y que tendrá que estar en el acuerdo andaluz.

"Llevamos meses hablando de la prioridad nacional, cada vez que hablamos de esto no estamos hablando de lo importante", le ha espetado García al dirigente popular para después asegurar que "es un engaño racista". "La prioridad nacional es una idea supremacista, clasista, racista y xenófoba", ha explicado Maíllo para sentenciar que esta "es una idea fascista".

El popular ha recordado a sus opositores, también a Vox, que las competencias en inmigración son del Estado. "La comunidad autónoma no tiene competencia", ha insistido. Aun así, ha defendido que "los inmigrantes que lleguen deben hacerlo de forma legal y para trabajar en los sectores que hace falta mano de obra". "Estamos en contra de la falta de políticas migratorias", ha insistido Moreno a los reproches.