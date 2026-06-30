Bodegas Barbadillo estrena una experiencia secreta en Sanlúcar: el cóctel solo lo sirven a quienes saben llegar

Bodegas Barbadillo ha presentado una nueva temporada del Cuarto Atamán, un espacio singular en el corazón de sus instalaciones de Sanlúcar de Barrameda que fusiona patrimonio, historia y coctelería. Este enclave, que recupera el espíritu de los antiguos speakeasy, se ha consolidado como uno de los puntos más exclusivos del Barrio Alto sanluqueño.

La propuesta cuenta con la colaboración de El Botero, establecimiento de referencia en Bajo de Guía, que aporta su saber hacer en la creación de cócteles de autor. El acceso al Cuarto Atamán es, en sí mismo, un viaje que atraviesa patios y botas centenarias hasta culminar en una terraza con vistas privilegiadas al casco histórico y al Parque Nacional de Doñana.

Una iniciativa que repite por segundo año consecutivo

Cuarto Atamán. / El Correo

Tras la excelente acogida de la pasada edición, Barbadillo busca este verano elevar la experiencia del visitante con una acción de comunicación innovadora. La iniciativa, bajo el lema "Solo para los que saben llegar", rompe las barreras físicas y comienza en el entorno digital mucho antes de que el cliente ponga un pie en la bodega.

¿Cómo consigues el Cóctel Clandestino?

Los interesados deben recorrer los gemelos digitales de las bodegas Barbadillo para descifrar el acceso al Cuarto Atamán. Este reto requiere una labor de investigación virtual: localizar una estantería específica donde se encuentran, durante la grabación, dos botellas emblemáticas: Atamán Vermut y Atamán V.

Para obtener la recompensa, quienes logren encontrar la ubicación de las botellas en el tour virtual deben realizar una captura de pantalla del hallazgo. Esta imagen debe compartirse en Instagram mencionando y siguiendo a la cuenta oficial de Atamán.

Al visitar presencialmente el Cuarto Atamán y presentar la captura, el cliente será premiado con un Cóctel Clandestino. Una creación exclusiva, fuera de carta, que irá cambiando a lo largo del verano, asegurando así que solo aquellos que han demostrado conocer el secreto puedan disfrutar de este combinado único.

La historia detrás del nombre Atamán

El nombre del espacio rinde homenaje a la marca Atamán, registrada por la bodega en 1943 para comercializar uno de sus vermuts más icónicos. El proyecto recupera además la esencia de antiguas botas de Atamán V, conservadas durante más de cincuenta años, que sirvieron de base para elaborar el vermut actual manteniendo intacto el carácter de esas viejas soleras.

El director de Marketing de Bodegas Barbadillo, Álvaro Alés, subrayó durante la presentación que el Cuarto Atamán es la prueba de que las buenas ideas merecen evolucionar. Alés enfatizó que el proyecto logra integrar de manera armoniosa el patrimonio, el enoturismo y la innovación, permitiendo que el visitante se sienta parte de la bodega desde la fase de planificación de su viaje.

Tras esta intervención, Curro Pérez, representante de El Botero, tomó la palabra para expresar la ilusión que supone para su equipo afrontar esta nueva temporada en Sanlúcar. Pérez detalló el trabajo minucioso detrás de la propuesta líquida que se servirá en el espacio durante los próximos meses.

Barbadillo y El Botero: una carta de cócteles de autor

El responsable de El Botero explicó que la carta ha sido diseñada específicamente para esta colaboración, buscando complementar la experiencia enoturística con elaboraciones que tienen como protagonistas a los propios vinos y vermuts de Barbadillo. El resultado es una propuesta líquida que refuerza la identidad del lugar y pone en valor la versatilidad de los productos de la casa.

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Con esta renovada apuesta por el Cuarto Atamán, Bodegas Barbadillo reafirma su compromiso por atraer a nuevos públicos y potenciar a Sanlúcar de Barrameda como un destino ineludible para el enoturismo nacional. En última instancia, la experiencia se resume en la filosofía del lema de la campaña: hay lugares que no precisan de grandes anuncios, pues esperan pacientemente a quienes realmente saben llegar.