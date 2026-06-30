Calor sofocante este miércoles en Andalucía: Aemet eleva a naranja los avisos en cuatro provincias y deja en amarillo una quinta

El calor se intensifica en Andalucía el miércoles ampliando los avisos, como ya adelantamos en este periódico tras la previsión del lunes de Aemet. Para este miércoles hay activos avisos naranjas por calor en puntos de las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén con picos de 41 grados a la sombra; además de amarillo en Cádiz, una circunstancia muy probable que siga el jueves, también con temperaturas en el entorno de los 40 grados en varios puntos, todavía por confirmar por Aemet.

El anticiclón sigue afectando de lleno a Andalucía y a la península y se prevé que siga así en los próximos días. Las temperaturas en general en la comunidad estarán por encima de los treinta grados en todas las provincias, aunque los umbrales de las alertas provocará la activación de avisos en cinco provincias este miércoles.

Zonas donde habrá avisos de Aemet este miércoles

La Aemet activará este miércoles avisos por altas temperaturas en varias provincias andaluzas, con especial incidencia en el valle del Guadalquivir y zonas del interior. El nivel más elevado será el aviso naranja por calor, previsto entre las 13.00 y las 21.00 horas, en la Campiña sevillana, donde se esperan hasta 41 grados, así como en la Campiña cordobesa, también con 41 grados. En Córdoba, además, estarán en aviso naranja la Sierra y Pedroches, con máximas de 40 grados.

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Alertas este miércoles en Andalucía y los tramos horarios. / Aemet

El calor también dejará aviso naranja en Huelva, tanto en Aracena como en el Andévalo y Condado, con valores de hasta 40 grados, y en Jaén, en la zona de Morena y Condado, donde localmente podrían superarse los 40 grados. En nivel amarillo quedarán la Sierra Norte de Sevilla, con máximas de 38 grados; el Valle del Guadalquivir de Jaén, con 39 grados; y la Campiña gaditana, también con 39 grados, todos ellos igualmente entre las 13.00 y las 21.00 horas.