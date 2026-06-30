El caso ADM acelera el debate ético en el cine andaluz: la Academia actuará contra miembros investigados por acoso sexual

El caso ADM ha sacudido al cine andaluz y ha empujado a que la Academia de Cine de Andalucíahaya aprobado una de las reformas más relevantes desde su creación en 2020. En plena investigación judicial, la institución ha actualizado sus estatutos para dotarse de herramientas para actuar frente a situaciones graves que puedan comprometer sus principios éticos, entre ellas investigaciones por acoso laboral o sexual, abuso sexual, violencia, discriminación o corrupción, según se lee en la nota de prensa facilitada a los medios. Gustavo Fuentes, ya ex CEO de la compañía, ha sido denunciado por una trabajadora de la productora, una de las principales proveedoras de contenidos de Canal Sur, por agresión, acoso sexual y acoso laboral. Hasta la fecha, Fuentes conserva su condición de académico del cine andaluz, como ha confirmado la Academia a El Correo de Andalucía. Semanas atrás, Fuentes renunció a su cargo como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía -LAND-, organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, que lideraba desde octubre de 2023.

La Asamblea General, celebrada este pasado sábado en Sevilla con la presencia de numerosos rostros del cine andaluz y con su presidenta al frente, la productora Marta Velasco, ha dado luz verde a los nuevos estatutos y al primer Código Ético de la entidad. La reforma llega semanas después de la denuncia que ha situado en el centro del debate al CEO de ADM, productora que además de estar detrás de programas que son buques insignia de la programación del canal público -Andalucía Directo, entre ellos-, ha ampliado su cartera de negocio al sector del cine, fundamentalmente ligados al documental y animación.

Fuentes del sector consultados por este medio han trasladado a este medio el hondo debate creado en torno a este tema y la petición de firmeza a la presidencia que han reclamado algunos de sus miembros. El MeToo en el audiovisual español ha tenido distintos hitos a lo largo de los últimos años, en Andalucía, por la relevancia y ascendencia del denunciado, éste es el de mayor calado e impacto. Profesionales del sector de Andalucía celebran que se haya dado un paso adelante en un asunto en el que otras comunidades todavía no han hecho sus deberes. Estos días, se han sucedido distintos comunicados de plataforma del sector en apoyo a la víctima.

El MeToo en el audiovisual español ha tenido distintos hitos a lo largo de los últimos años, en Andalucía, por la relevancia y ascendencia del denunciado, éste es el de mayor calado e impacto.

Aunque la Academia enmarca los cambios en un proceso más amplio de adaptación al crecimiento del audiovisual andaluz, el nuevo articulado introduce por primera vez mecanismos específicos para actuar ante casos de especial gravedad. El punto más sensible es la posibilidad de suspender cautelarmente los derechos de un académico o académica cuando exista una investigación policial, administrativa o judicial por hechos graves que puedan afectar a la Academia o vulnerar su código ético. La medida no tendrá carácter sancionador ni supondrá un juicio anticipado, pero deberá adoptarse mediante resolución motivada y con el respaldo de una mayoría cualificada de dos tercios de la Junta Directiva.

Sobre si se apartará a Fuentes de la Academia de forma temporal, un portavoz de la institución explica que "la aplicación de cualquier medida temporal o definitiva derivada de estos nuevos marcos normativos corresponde a los órganos de gobierno de la institución y requiere los trámites estatutarios establecidos, incluida la convocatoria y celebración de la Junta Directiva. La Academia actúa siempre con las garantías debidas y no anticipa decisiones que aún no han sido adoptadas". Fuentes en off del entorno de la institución aclaran que un escenario probable es que la Junta Directiva se reúna en sesión extraordinaria para votar a favor de la suspensión temporal como académico mientras se desarrolla la investigación judicial. Su declaración ante el juez estaba previsto el 25 de junio, pero el juez aplazó dicha comparecencia. Por ahora, no hay todavía no hay fecha para que Fuentes testifique ante el juez.

La Academia podrá expulsar a sus miembros si comenten delitos de acoso, abuso o violencia

La reforma también incorpora como causa de expulsión la existencia de una sentencia firme condenatoria por delitos relacionados con el acoso laboral o sexual, el abuso sexual, la violencia, la discriminación, la corrupción, la apropiación indebida u otras conductas incompatibles con los principios de la institución.

El Código Ético aprobado por la Asamblea fija compromisos en materia de igualdad, no discriminación, transparencia, convivencia profesional, prevención de conflictos de interés, confidencialidad, lucha contra cualquier forma de acoso y sostenibilidad. Será de obligado cumplimiento para académicos, órganos de gobierno, personal laboral y colaboradores, y se publicará en la web de la Academia, según ha informado la institución en una nota.

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Junto a este giro ético, la Academia también ha ampliado su estructura profesional. Los estatutos sustituyen el concepto de áreas por el de especialidades e incorporan documental y animación como nuevas ramas oficiales, cada una con vocalía propia en la Junta Directiva. Además, se facilitará la participación en las asambleas al ampliar de cinco a diez las delegaciones de voto permitidas por persona y habilitar su formalización telemática. La reunión sirvió también para aprobar las cuentas de 2025, el presupuesto de 2026 y avanzar en la solicitud de una sede física para la entidad.