Un domo de calor llega a Andalucía: qué es, cómo actuará y a qué provincias afectará este nuevo fenómeno meteorológico

Un domo de calor podría instalarse sobre buena parte de España a partir del sábado y Andalucía volvería a quedar en una de las zonas más expuestas del mapa. Según el meteorólogo de Meteored Duncan Wingen, un potente anticiclón irá extendiendo su influencia por gran parte del país desde el jueves, mientras que el climatólogo del mismo portal, Samuel Biener, advierte de que una cúpula de calor podría afectar de lleno a la mayor parte de España desde el sábado. A partir de ahí, la previsión de Aemet para Andalucía apunta a un fuerte repunte de las temperaturas durante el fin de semana y el lunes, con valores que alcanzarán o superarán los 40 grados en numerosos puntos del interior.

Qué es un domo de calor

Un domo de calor se produce cuando las altas presiones actúan como una especie de tapadera atmosférica: el aire desciende, se recalienta y queda retenido cerca de la superficie, favoreciendo temperaturas muy elevadas durante varios días. En Andalucía, según los valores publicados por Aemet para el sábado, ya se alcanzarán o rozarán los 40 grados en varios puntos de la comunidad. Córdoba y Sevilla capital llegarán a los 40 grados, la misma máxima prevista en Almonte, mientras que Andújar se disparará hasta los 42 grados. También destacarán los 39 grados de Jaén, Écija, Lebrija y Valverde del Camino, en una jornada en la que el calor será más contenido en el litoral mediterráneo, con Málaga en 32 grados y Almería en 33.

El episodio irá a más el domingo, de acuerdo con la previsión de Aemet, con el interior de Andalucía nuevamente en valores extremos. Córdoba y Andújar repetirán con 42 grados, Almonte subirá a 41, y Sevilla, Écija, Lebrija, Morón de la Frontera, Pozoblanco, Linares, Valverde del Camino y Loja alcanzarán los 40 grados. En las capitales, Sevilla se mantendrá en 40, Jaén en 39, Granada subirá hasta 38 y Huelva quedará en 36, mientras Cádiz y Málaga permanecerán en 33 y 31 grados, respectivamente.

El lunes, el pico del calor en Andalucía

El lunes podría ser el día más duro de este episodio de calor extremo en Andalucía, con máximas todavía más altas en algunas comarcas según la previsión de Aemet. Andújar alcanzaría los 43 grados, mientras que Córdoba, Almonte, Écija y Lebrija llegarían a los 42. Sevilla capital marcaría 41 grados, el mismo valor previsto en Morón de la Frontera y Valverde del Camino, y Jaén subiría hasta los 40. También se esperan 40 grados en Pozoblanco, Linares y Loja, lo que confirma el protagonismo del valle del Guadalquivir y del interior occidental y oriental en esta nueva escalada térmica.

La clave de este episodio, según explica Biener, está en la persistencia de las altas presiones: el aire desciende, se recalienta y se reseca cerca de la superficie, mientras la falta de viento en el interior refuerza ese efecto de “cúpula”. A ello se suma que Andalucía se encuentra en los días más largos del año, con muchas horas de insolación y noches que apenas darán tregua en varias zonas, con mínimas por encima de los 20 grados e incluso en torno a los 24 o 26 grados en puntos como Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería o Jaén.