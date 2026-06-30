La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Frigiliana en una investigación sobre malversación y prevaricación

La Guardia Civil se ha presentado a primera de la mañana de este martes en dependencias del Ayuntamiento de Frigiliana en unas actuaciones que giran en torno a los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, según han confirmado a este periódico fuentes del instituto armado. Otras fuentes apuntan que los agentes de la Comandancia de Málaga han acudido al Consistorio y a otras dependencias municipales buscando información que podría estar vinculada con determinadas contrataciones públicas.

Ayuntamiento de Frigiliana. / L.O.

Aunque de momento no han trascendido qué personas están investigadas o si han sido detenidas, las fuentes consultadas aseguran que el foco de los investigadores está puesto en la actual corporación municipal. El registro de las dependencias se está realizando con la supervisión de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox, cuyo titular que ha decretado secretas las actuaciones. Los agentes están recopilando documentación en formato físico y digital.

Equipo de gobierno

El Ayuntamiento de Frigiliana, municipio de la Axarquía con un censo aproximado de 3.459 habitantes, está gobernado actualmente por el PSOE, partido que en las elecciones municipales de 2023 logró la mayoría absoluta con siete concejales por los tres que consiguió el PP y uno Por mi pueblo. El alcalde es Alejandro Herrero, que además es responsable de las delegaciones de Infraestructuras y Obras y Urbanismo y Planeamiento. El resto del equipo de gobierno lo forman los concejales María del Carmen Cerezo, Antonio Manuel López, Francisco Jesús Iranzo, Sonia Castillo, Andrés Ortega y Eduardo Jesús García, que están al frente de otras 26 delegaciones municipales.

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Los socialistas conservan esa mayoría absoluta desde 2019, si bien Herrero accedió a la Alcaldía en 2017 con una moción de censura con la que arrebató el cargo al hasta entonces regidor popular José Antonio González.

Fuente: La Opinión de Málaga