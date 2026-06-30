Luis Cernuda y Pío Baroja protagonistas en la segunda oportunidad de la selectividad de Andalucía: se examinan 15.000 estudiantes

El poema Si el hombre pudiera decir lo que ama, de Luis Cernuda; un fragmento de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja; y un editorial publicado por Diario de Sevilla en diciembre de 2025 bajo el título La autoridad del profesor. Estos han sido algunos de los textos que han protagonizado el examen de Lengua Castellana y Literatura, este martes la convocatoria extraordinariade la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía.

Un total de 15.665 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán hasta el próximo 2 de julio, un 14,47% más que en la convocatoria extraordinaria del pasado curso, cuando concurrieron 13.685 aspirantes, según los datos facilitados por la Consejería de Universidad. Atendiendo al género, del cómputo global, 5.795 (36,99%) son hombres y 9.870 (63,01%), mujeres. De los 15.665 matriculados en esta PAU extraordinaria, 10.840 ya habían concurrido a la convocatoria ordinaria y, de ellos, 3.395 se presentan nuevamente por no haber superado los exámenes, mientras que 7.445 lo hacen para mejorar la nota obtenida en la PAU ordinaria.

Un grupo de estudiantes durante un examen de la selectividad en Córdoba (Andalucía). / El Correo

Como ya ocurrió en la convocatoria ordinaria celebrada a principios de junio, esta edición extraordinaria mantiene los controles contra el uso de Inteligencia Artificial (IA) mediante detectores electrónicos y el nuevo modelo de evaluación competencial, que incrementa el peso de las preguntas orientadas a valorar la aplicación de conocimientos y la capacidad de razonamiento frente a las respuestas memorizadas.

Por provincias, Sevilla vuelve a concentrar el mayor número de matriculados, con 4.490 estudiantes - 3.880 de la Universidad de Sevilla y 610 de la Pablo de Olavide-, seguida de Málaga (2.517), Granada (2.319), Cádiz (2.247), Córdoba (1.353), Almería (1.022), Huelva (957) y Jaén (760).

Del total de matriculados, 10.840 ya se habían presentado a la convocatoria ordinaria. De ellos, 3.395 repiten porque no superaron la prueba, mientras que otros 7.445 buscan mejorar la nota obtenida para optar a una titulación con una mayor nota de corte.

Los exámenes mantienen el formato implantado el pasado curso, con un mayor peso de las preguntas competenciales y una evaluación de la expresión escrita en todas las materias. La corrección tendrá en cuenta la ortografía, la gramática, el léxico, la coherencia y la presentación de los ejercicios, aunque estos criterios seguirán penalizando especialmente en las asignaturas lingüísticas.

La duración de cada examen será de 90 minutos, con descansos de al menos media hora entre pruebas consecutivas. Las evaluaciones comienzan cada jornada a las 8.30 horas, aunque los estudiantes deben presentarse en su sede de examen media hora antes.

Las materias más demandadas por los aspirantes

Entre las materias con mayor número de inscritos destacan Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, con 8.096 exámenes previstos; Lengua Castellana y Literatura II (7.910); Inglés (7.475); Biología (4.941); Química (4.917); Historia de la Filosofía (4.395) y Matemáticas II (3.560).

Las calificaciones de esta convocatoria extraordinaria se publicarán el 9 de julio en los portales de las universidades públicas andaluzas. Ese mismo día se abrirá el plazo para solicitar plaza en el Distrito Único Andaluz, mientras que la primera adjudicación está prevista para el 24 de julio.

Dos fases de exámenes

Las pruebas se desarrollarán en dos fases: la de acceso y la de admisión. De los 15.665 matriculados, 6.225 estudiantes andaluces se presentan a ambas fases; 1.530 solo a la Fase de Acceso y 7.910 solo a la de Admisión. La Fase de Acceso, cuya superación es obligatoria para acceder a la universidad, se compone de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura II, una Lengua Extranjera -alemán, francés, inglés, italiano o portugués- e Historia de España o Historia de la Filosofía.

A éstas se suma una cuarta disciplina de modalidad a elegir entre Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. La nota máxima que se puede alcanzar en esta parte es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso que se calculará ponderando el 40% de la nota de la PAU y el 60% de la calificación final de Bachillerato.