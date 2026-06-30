María Jesús Montero y Juanma Moreno protagonizan el debate más bronco de la investidura en Andalucía con el Gobierno de Sánchez y la corrupción en la diana

Abucheos, llamadas al orden y aplausos. Este es el resumen sonoro del debate que han protagonizado el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero. El primer cara a cara entre ambos se ha convertido en un intercambio de reproches de competencias y medidas y ha terminado con el abandono de Moreno por los innumerables parones que ha tenido que

Aunque los portavoces de la oposición tienen un tiempo máximo en su turno de palabra -media hora en el primer turno y 10 minutos en el segundo-, Moreno tiene vía libre en sus exposiciones. Así, el enfrentamiento verbal con la líder de los socialistas ha sido el más largo de todos los que se han vivido este martes en el pleno de investidura. Casi una hora y media ha dedicado el dirigente popular a denunciar las políticas de Montero.

De los casos de corrupción que rodean al Gobierno de España al accidente ferroviario de Adamuz. El presidente de la Junta ha repasado algunos de los temas más polémicos que enfrenta el PSOE y que ha generado el enfado de los socialistas. "Nadie ha asumido responsabilidades", ha lamentado Moreno. El popular, que le ha recordado en múltiples ocasiones que ha sido "la mujer más poderosa de España", ha aprovechado también para echarle en cara la negociación de la financiación autonómica con los independentistas.

"Bienvenida a Andalucía"

"Ha dedicado una hora a intentar comparar datos de hace 16 años para no responder", ha lamentado Montero, para denunciar que Moreno no diera respuestas a sus preguntas sobre la negociación de Vox. Así, le ha recordado que no es ella la candidata. "No se obsesione conmigo", le ha pedido para insistirle que se centre en su programa de investidura.

"Bienvenida a Andalucía", la ha saludado con sorna el presidente de la Junta en funciones. Moreno ha aprovechado este primer encuentro entre ambos como líderes de sus formaciones en la comunidad para hacer una revisión de las políticas del Gobierno de España y preguntarle por la ampliación de la red ferroviaria en Andalucía, la mejora de las carreteras de la comunidad autónoma o las obras del Puente del Centenario en Sevilla.

Las denuncias de Moreno contra el Gobierno de España en esta intervención y en las respuestas a otros grupos han provocado que Montero denuncie que el dirigente popular "ha hablado permanentemente" de ella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE. De hecho, le ha pedido, "no se esconda detrás" de ella ni del líder de los socialistas.

Montero exige respuestas sobre el acuerdo con Vox

Montero tampoco ha perdido la oportunidad de denunciar el pacto que negocia Moreno con Vox. "Se avergüenza de tener que llegar a un acuerdo con Vox porque destruye su papel de moderación, no porque no comparta la política", ha asegurado la líder de los socialistas. Así, ha tachado de "fraude" el debate de investidura porque, según sus palabras, no ha detallado "los extremos del acuerdo".

La líder de los socialistas también ha reprochado a Moreno que asegure que la izquierda quiere "bloquear" Andalucía por no negociar con él. "La última vez que hablamos fue la noche electoral cuando yo le llamé para felicitarlo", ha puntualizado la socialista que ha asegurado que su grupo no puede respaldar "las políticas de desmantelamiento y privatización de los servicios públicos".

Con todo, la exministra de Hacienda ha puntualizado que al popular "no le preocupan" las políticas que propone Vox, ya que sostiene que las del PP son "homologables". Por el contrario, Montero ha destacado que al presidente en funciones "le preocupa que no salgan en la foto del consejo de gobierno" porque, según sus palabras, "destruye su papel de moderación".