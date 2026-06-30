Podemos monta una gestora en Andalucía tras perder sus diputados y la dimisión de su líder

Podemos Andalucía abre una nueva etapa tras la dimisión de Raquel Martínez: el Consejo de Coordinación de Podemos ha designado este martes al equipo que asumirá la dirección de la formación en la comunidad, después de que la anterior secretaria general dejara el cargo el pasado 2 de junio.

Nueva dirección de Podemos Andalucía

Según ha indicado el partido en una nota, el equipo designado estará encabezado por el secretario de Política Municipal de Podemos y concejal en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, y la exparlamentaria andaluza y coportavoz provincial de Granada, Alejandra Durán.

El resto del equipo estará conformado por los responsables provinciales de Cádiz, Marina Liberato; Manu Ríos (Granada); Loli Montávez (Jaén); Hermes Gómez (Huelva) y Josemi Ramos (Almería). El equipo se completa con María Ángeles García, responsable provincial de organización de Sevilla; Iván Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, y Micaela Jiménez, candidata de Podemos por Málaga en las últimas elecciones andaluzas.

Actualmente, Nico Sguliglia forma parte del Consejo de Coordinación de Podemos y es el actual portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga. Por su parte, Alejandra Durán fue concejala en Padul (Granada) y diputada provincial por Unidas Podemos entre 2019 y 2022. Ejerció a su vez como parlamentaria de Podemos en la Junta de Andalucía en la pasada legislatura, además fue la número dos en la lista de Por Andalucía en las últimas elecciones autonómicas.

Candidaturas municipales para 2027

Podemos ha destacado que el nuevo equipo se pondrá a trabajar de "inmediato poniéndose a disposición de las bases" para trabajar con el objetivo de constituir las "mejores candidaturas" de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

El nuevo equipo se estrena en el próximo encuentro municipalista del partido que tendrá lugar el 4 de julio en Málaga, donde está prevista la participación de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Dimisión de Raquel Martínez

Raquel Martínez anunciaba su dimisión el pasado 2 de junio en un comunicado en el que lamentaba no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea para "todo aquello con lo que me comprometí" cuando fue elegida para liderar la formación en diciembre de 2024.

Martínez señalaba que se trataba de una decisión que tomó "hace meses", pero cuya comunicación optó por "aplazar para no interferir en el proceso electoral autonómico del pasado 17 de mayo ni perjudicar a la coalición Por Andalucía, a la que apoyé públicamente y por la que hice campaña activamente".

Podemos queda fuera del Parlamento andaluz

Pese a reeditar su participación en la coalición Por Andalucía junto a Izquierda Unida (IU) y Sumar en las últimas elecciones autonómicas, Podemos se ha quedado fuera del Parlamento andaluz después de que ninguno de sus candidatos pudieran lugar escaño.