El puente de Cádiz pasa a llamarse Rafael Alberti: el Ministerio le cambia el nombre de Carranza por "memoria democrática"

El puente que cruzó la Bahía de Cádiz antes que el de la Pepa cambia de nombre. Ya no se llamará José León de Carranza, ni siquiera "puente Carranza", tal como lo conocían los gaditanos: pronto tomará el nombre del insigne poeta portuense Rafael Alberti. Una decisión que ha anunciado este martes por la mañana el Ministerio de Transportes, que ha justificado esta medida "en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".

"El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el trámite para cambiar en Cádiz la denominación del Puente José León de Carranza, alcalde franquista durante 21 años y con una participación activa en el golpe de Estado de 1936, por la de Rafael Alberti, una de las figuras claves de la literatura y de las libertades democráticas en España", han detallado desde este departamento en un comunicado.

"Este cambio responde al desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, el bando sublevado de la Guerra Civil o la dictadura franquista", han argumentado desde Transportes. Una nueva denominación que "garantiza el cumplimiento de la legislación vigente".

Asimismo, y tal como han aclarado desde el Gobierno, "el cambio afecta exclusivamente a la denominación oficial de la infraestructura, manteniéndose inalteradas sus características y funcionalidad". Es decir: solo se le cambia el nombre a este viaducto inaugurado en 1969 y bautizado en homenaje "al alcalde franquista fallecido unos meses antes de la puesta en servicio" de esta carretera que une la capital gaditana con Puerto Real.

"Se reconoce a un referente de la cultura"

"El puente de Carranza en Cádiz pasará a llamarse Rafael Alberti", ha explicado por su parte el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de sus redes sociales. "Lo hacemos en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, para que uno de los principales accesos a la ciudad reconozca a un referente de la cultura y de las libertades democráticas", ha detallado este representante del Gobierno de España.

Esta infraestructura tiene una longitud de 1.400 metros, y está formada "por 29 vanos isostáticos de vigas de hormigón y un vano metálico móvil", según destacan desde Transportes. "Recientemente, el Ministerio ha destinado 4,02 millones de euros a las obras de emergencia para la sustitución de vigas de uno de los vanos para garantizar la seguridad y la circulación de esta infraestructura estratégica para la Bahía de Cádiz".