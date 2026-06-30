Renfe cambia desde el 6 de julio los horarios de los trenes Madrid-Cádiz: estos son los servicios afectados

Renfe aplicará a partir del próximo 6 de julio un reajuste en los horarios de la línea Madrid-Cádiz y Cádiz-Madrid con el objetivo de mejorar la puntualidad y la operatividad del servicio. Las modificaciones afectarán a varios trenes de este corredor y supondrán cambios de entre 8 y 20 minutos en las salidas o llegadas.

La compañía ha explicado que, en los trenes con salida desde Madrid, la llegada a Sevilla, Cádiz y las estaciones intermedias entre ambas se producirá unos minutos más tarde de lo habitual. En sentido contrario, los servicios que realizan el trayecto Cádiz-Madrid adelantarán su hora de salida, tanto en la estación de origen como en las paradas intermedias.

Cambios en los trenes Madrid-Cádiz

En los servicios con origen en Madrid y destino Cádiz, los trenes mantendrán su hora de salida desde la capital, pero retrasarán la llegada a las estaciones del recorrido. Los principales ajustes serán los siguientes:

El tren 2074 saldrá de Madrid a las 7:05 horas y llegará a Cádiz a las 11:58 horas, en lugar de a las 11:43. El tren 2104 saldrá de Madrid a las 10:05 horas y llegará a Cádiz a las 14:50 horas, en lugar de a las 14:42. El tren 2124 saldrá de Madrid a las 12:05 horas y llegará a Cádiz a las 16:58 horas, en lugar de a las 16:41. El tren 2164 saldrá de Madrid a las 16:05 horas y llegará a Cádiz a las 20:35 horas, en lugar de a las 20:27.

Cambios en los trenes Cádiz-Madrid

En el caso de los trenes con origen en Cádiz y destino Madrid, la modificación principal será el adelanto de la hora de salida. La excepción será el servicio que parte de Cádiz a las 6:35 horas, que mantendrá su horario actual y llegará a Madrid a las 11:07 horas.

Los cambios previstos son los siguientes:

El tren 2135, que salía de Cádiz a las 13:30 horas, adelantará su salida 20 minutos y partirá a las 13:10. El tren 2165, que salía de Cádiz a las 16:15 horas, adelantará su salida 10 minutos y partirá a las 16:05. El tren 2175, que salía de Cádiz a las 18:10 horas, adelantará su salida 10 minutos y partirá a las 18:00.

Cambios y anulaciones sin coste

Para reducir las molestias que puedan ocasionar estos reajustes, Renfe permitirá realizar cambios o anulaciones sin coste a los viajeros que tengan billetes para los trenes 2135, 2165 y 2175, que son los servicios con una mayor variación horaria.

Los nuevos horarios estarán disponibles en los canales habituales de información y venta de Renfe. La compañía recomienda a los viajeros consultar la página web, la aplicación oficial o los puntos de atención al cliente antes de realizar el viaje.