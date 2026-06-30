Sevilla gana peso en Asaja-Nacional: la agricultora María Morales, elegida vicepresidenta

Andalucía gana peso en el Comité Ejecuto de Asaja-Nacional. Dos de las seis vicepresidencias recaerán en dos agricultoras andaluzas, María Morales Medina, presidenta de Asaja-Sevilla, y Adoración Blanque Pérez, presidenta de Asaja-Almería, ha informado la organización en una nota de prensa.

Ambas forman parte de la candidatura de Pedro Barato, que continuará al frente de Asaja-Nacional con un equipo renovado, tras haberse impuesto con rotundidad en las elecciones celebradas hoy en Madrid para configurar el equipo que liderará la primera organización Agraria de España durante los próximos cuatro años.

María Morales, vicepresidenta de Asaja-Nacional / Asaja-Sevilla

La nueva PAC o la política hidráulica, entre los retos pendientes

Este nuevo Comité Ejecutivo renovado tendrá que hacer frente a la negociación de la nueva PAC y el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), que amenaza al sector con recortes y con la integración de fondos agrarios en un fondo único; a la proliferación de acuerdos comerciales con terceros países; a la falta de una "verdadera" política hidráulica nacional; al agravamiento de las consecuencias del cambio climático sobre el sector; a la falta de mano de obra, un problema estructural que afecta a todas las campañas y encarece la producción; al envejecimiento del sector y la falta de relevo generacional; al "brutal" encarecimiento de los costes (energía, fertilizantes e insumos) y las dificultades para mantener la rentabilidad y, por supuesto, al incremento desproporcionado de la carga regulatoria y la burocracia, que resta tiempo y recursos y limita la agilidad de las explotaciones.

María Morales es presidenta de Asaja-Sevilla desde 2024, es agricultora en la Vega de Sevilla donde cultiva naranjos y almendros, y donde también produce maíz, algodón, trigo y girasol. Está vinculada al sector agrario desde hace 27 años y es fundadora y presidente desde 2008 de la Sociedad Agrícola de Transformación (SAT) Citrus Nostrum, y fue distinguida con el Premio Simón de Rojas Clemente en 2022.