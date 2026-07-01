Andalucía suma 2.000 plazas concertadas en residencias y centros de día: una y media por cada 100 personas mayores de 65

Andalucía sumará 2.000 plazas nuevas concertadas en residencias para mayores dependientes con un concierto social de 776 millones de euros. A partir de octubre de este año, la Junta licitará un nuevo concierto social de 26.328 plazas para la atención a mayores dependientes durante los próximos dos años, de las cuales unas 2.000 serán nuevas. Por lo tanto, Andalucía tendrá 1,6 plazas concertadas en residencias por cada 100 personas mayores de 65 años en la comunidad, la mayor cifra hasta la fecha. El total de plazas nuevas se distribuirán en residencias, centros de día y centros de noche. Del total, 1.000 se dirigirán a residencias de mayores y las otras 1.000 a centros de día. Son datos oficiales de la Consejería de Inclusión tras el anuncio del próximo concierto hasta 2028, con una posible prórroga hasta 2030.

Las plazas del nuevo concierto social se distribuyen en 18.540 plazas de atención residencial y 7.788 plazas de centro de día para personas mayores y se activarán de forma progresiva una vez finalice el actual concierto este 30 de septiembre de 2026. Para la Junta de Andalucía, esta contratación reafirma "la apuesta por la mejora del sistema de la dependencia".

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025, en Andalucía hay alrededor de 1,66 millones de personas con más de 65 años y en la actualidad hay unas 85.000 plazas autorizadas para residencias y centros de día (para mayores y para personas con discapacidad). Entre ellas públicas, concertadas y privadas. El aumento de las plazas es especialmente significativo en la comunidad, puesto que la atención residencial continúa siendo uno de los recursos menos frecuentes del sistema de dependencia, muy por detrás de la ayuda a domicilio, aunque es el destinado a las personas con mayor grado de dependencia.

Se prevé que el nuevo concierto social se inicie el 1 de octubre de 2026, una vez finalizada la vigencia del actual, con una duración de dos años, hasta el 30 de septiembre de 2028, contemplando una posibilidad de prórroga por igual periodo de dos años, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2030. En cuanto a la inversión, los 776 millones de euros de presupuesto base de licitación están distribuidos en las anualidades 2026, 2027 y 2028. De dicho importe, 603,9 millones de euros corresponden al servicio de atención residencial y 172 millones de euros al servicio de centro de día.

Para poner en contexto, cabe destacar que Andalucía tiene actualmente más de 300.000 personas beneficiarias del sistema de dependencia y más de 455.000 prestaciones reconocidas. La mayoría corresponden a ayuda a domicilio, mientras que la atención residencial representa uno de los recursos más especializados para personas con mayor grado de dependencia. Según los informes anuales del Imserso y del SAAD, alrededor del 72-75 % de las personas beneficiarias del sistema de dependencia en España son mayores de 65 años.

Ampliación de residencias y centros de días

Ante el incremento de plazas, también es necesario construir ampliaciones en las residencias y centros de día. Por ello, en enero de 2025, la Consejería de Inclusión Social lanzó una línea de ayudas de 134 millones de euros para la construcción y ampliación de centros destinados a mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. En concreto, más de 100,5 millones de euros se están dedicando a centros para personas mayores y el resto, más de 33,3 millones, a los centros para personas con discapacidad.

Con esta medida, Andalucía superó por primera vez las 442.200 prestaciones y las 296.600 personas atendidas. En palabras de la propia Junta, fue "la mayor inversión para mejorar y reforzar la red asistencial de los centros de día y residenciales". Del total de 4.553 plazas creadas desde 2019, 2.811 han sido para personas mayores y 1.742, para personas con discapacidad.

La Junta pagará más por la ayuda a domicilio

Otra de las apuestas de la Junta de Andalucía es el precio que pagará por cada hora de servicio en ayuda a domicilio. En mayo de este año, la Consejería de Inclusión Social anunció la actualización del precio máximo que financia por cada hora de servicio. Este año, el precio incrementará un 5%: en 2025, el precio máximo financiado era de 16,63€ por hora, mientras que a partir de este año pasará a ser de 17,46€ por hora.

Es importante tener en cuenta que este precio no hace referencia al salario de las auxiliares, es decir, los 17,46 euros no son lo que cobra la trabajadora por cada hora, sino el importe máximo que la Junta reconoce y financia por cada hora de ayuda a domicilio.

Este dinero va dirigido a cubrir el conjunto del servicio, desde los salarios de las auxiliares, las cotizaciones sociales, la coordinación, la formación o los desplazamientos, entre otros. De acuerdo con la Junta de Andalucía, este incremento del precio fue con el objetivo de "garantizar que el servicio pueda seguir prestándose con los niveles de calidad exigidos" y para "contribuir a la sostenibilidad económica del sector y mejorar la calidad del empleo que genera".