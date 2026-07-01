Arancha Manzanares, directora de la EPS de la Universidad CEU Fernando III: “No hay paro para los ingenieros. El futuro inmediato está en la ingeniería tecnológica”

¿Podrías decir un ámbito de tu vida en el que internet no esté presente? La respuesta, probablemente, sea no. Trabajamos, estudiamos, compramos, nos desplazamos, nos comunicamos y gestionamos buena parte de nuestra vida cotidiana dentro de un ecosistema digital en el que casi todo está conectado.

Móviles, coches, electrodomésticos, empresas, hospitales, administraciones públicas, bancos o infraestructuras urbanas forman parte de una red que crece cada día. Y cuanto más conectado está el mundo, más vulnerable se vuelve la información que le confiamos a internet. Por ello, la ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión reservada a especialistas para convertirse en una necesidad estratégica para empresas, instituciones y ciudadanos.

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III estructura su apuesta tecnológica sobre tres áreas clave: la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la ciberseguridad. / El Correo

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III parte de esta realidad para reforzar una oferta formativa conectada con los grandes retos tecnológicos del presente. La ciberseguridad se sitúa así como uno de los pilares fundamentales de su propuesta académica, junto a la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, tres ámbitos llamados a transformar la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con la tecnología.

La ciberseguridad ya no protege solo dispositivos: protege información, servicios y confianza

Durante años, hablar de ciberseguridad podía asociarse casi exclusivamente a proteger ordenadores o evitar virus informáticos. Hoy el concepto es mucho más amplio. La seguridad digital afecta a la protección de datos personales, la continuidad de los servicios esenciales, la defensa de las empresas frente a ataques, la gestión de infraestructuras críticas y la confianza de millones de usuarios en plataformas y sistemas conectados.

Belén Tudó, coordinadora del Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad de la Universidad CEU Fernando III, resume esta transformación con claridad: “La ciberseguridad se ha convertido en una necesidad estratégica, ya que no se trata de proteger los dispositivos, sino de garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información”.

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III estructura su apuesta tecnológica sobre tres áreas clave: La inteligencia artificial permite automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de información y generar soluciones aplicables a sectores muy distintos.

permite automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de información y generar soluciones aplicables a sectores muy distintos. El Internet de las Cosas conecta objetos, sensores, vehículos, edificios e infraestructuras al entorno digital.

conecta objetos, sensores, vehículos, edificios e infraestructuras al entorno digital. La ciberseguridad protege ese ecosistema para que pueda funcionar con garantías.

Las empresas buscan perfiles técnicos capaces de transformar la tecnología en soluciones

Arancha Manzanares, directora de la Escuela Politécnica Superior de la CEU Fernando III. / El Correo

El mercado necesita perfiles con criterio técnico, capacidad de análisis y una comprensión global del entorno digital. Profesionales que entiendan cómo se conectan los sistemas, cómo circulan los datos y qué consecuencias puede tener una brecha de seguridad. En este contexto, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III se presenta como una respuesta académica a una necesidad cada vez más evidente en el tejido empresarial.

Arancha Manzanares, directora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III, resume esta realidad de forma contundente: “No hay paro para los ingenieros”. Una afirmación que refleja el momento que atraviesan las titulaciones tecnológicas, marcadas por una alta empleabilidad y por una demanda creciente de perfiles especializados.

Ricardo Pérez, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III, apunta directamente a esa brecha entre lo que necesitan las empresas y los perfiles disponibles en el mercado. “La creciente demanda de perfiles técnicos que a día de hoy quieren las empresas no son capaces de cubrirla, de ahí la competitividad que existe por profesionales que sean capaces de transformar la tecnología en soluciones”, señala.

El valor de una formación integral El propósito de la Universidad CEU Fernando III es formar profesionales preparados técnicamente, pero también conscientes del impacto social de su trabajo. Buenos especialistas, sí, pero también personas con criterio, responsabilidad y capacidad para tomar decisiones en contextos complejos.

En este sentido, Pérez subraya que “es un reto fomentar las vocaciones STEM, ya que en estas titulaciones estaríamos hablando de que el paro es prácticamente nulo”. Una idea que refuerza el papel de la universidad a la hora de orientar a los estudiantes hacia sectores con alta proyección laboral y capacidad de crecimiento.

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III mira al futuro digital

En un mundo hiperconectado, proteger la tecnología es tan importante como crearla. / El Correo

La transformación digital ya no es una promesa de futuro. Es una realidad que atraviesa todos los sectores. Empresas, administraciones, servicios públicos, hogares y ciudades dependen cada vez más de sistemas conectados. Y esa dependencia exige profesionales capaces de desarrollar, gestionar y proteger la tecnología.

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU Fernando III responde a este contexto con una propuesta formativa centrada en tres pilares estratégicos: inteligencia artificial, Internet de las Cosas y ciberseguridad. Tres áreas que definen buena parte del presente tecnológico y que marcarán el futuro laboral de las próximas generaciones.

En un mundo hiperconectado, proteger la tecnología es tan importante como crearla. Y formar a quienes asumirán esa responsabilidad es uno de los grandes desafíos de la universidad actual. La Universidad CEU Fernando III sitúa así la ciberseguridad en el centro de una formación orientada a la empleabilidad, la innovación y las necesidades reales de la sociedad digital.