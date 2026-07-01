Los dos chiringuitos de Almería con Solete de la Guía Repsol que la presentadora Isabel Jiménez recomienda visitar: "El calamar en aceite, el gallopedro y las coquinas son su especialidad"

La periodista y presentadora Isabel Jiménez ha hecho gala en repetidas ocasiones de la pasión que siente por su tierra natal, Almería, donde regresa cada vez que puede para disfrutar de sus seres queridos, sus raíces y su gastronomía. Un amor por su cocina que se ha visto reflejado en su elección para la Guía Repsol de los mejores restaurantes de toda España, de los que Jiménez ha destacado dos almerienses: Chiringuito Cancún y Costamarga.

Así lo ha asegurado la propia comunicadora a la Guía Repsol, que para esta nueva edición de los Soletes, ha contado con más de 60 famosos para escoger los mejores negocios a los que otorgarles este prestigioso distintivo. Y, en el caso de Isabel Jiménez, no ha dudado en su elección: sus favoritos son dos chiringuitos a pie de playa de Almería.

Chiringuito Cancún, cócteles y tapas en Aguadulce

Sobre el primero de los escogidos, Chiringuito Cancún, situado en Roquetas de Mar, en plena arena de la playa de Aguadulce, la publicación ha destacado tras conocer la opinión de Jiménez: "Es un rincón ideal para tomar una cerveza o un cóctel, en el que también se puede picar algo. Perfecto para brindar contemplando el atardecer frente al mar Mediterráneo".

Así, este entorno se ha convertido en el favorito de la presentadora para disfrutar de sus mojitos, cervezas, cócteles y tapas, todo ello disponible en plena playa de Aguadulce.

Costamarga, cocina almeriense a pie de playa en Níjar

El otro chiringuito que ha escogido la presentadora como uno de los mejores de todo el país es Costamarga, situado en Agua Amarga, Níjar.

"Aquí se puede comer con vistas al Mediterráneo y a pie de playa", ha recalcado la guía sobre la opinión de Jiménez, que asegura que "el calamar en aceite, el gallopedro o las coquinas son algunas de sus especialidades".

La familia Caparrós y los favoritos de Isabel Jiménez en Madrid

Este negocio lleva desde 1963 siendo regentado por la familia Caparrós y se ha posicionado como todo un emblema de la gastronomía almeriense al apostar por una cocina cuidada, con platos elaborados a partir de "ingredientes frescos y de calidad", pensados para "disfrutar sin prisas", tal y como han indicado desde este restaurante situado en la Playa de Agua Amarga.

Además de estas dos recomendaciones, la comunicadora también ha señalado dos restaurantes de Madrid, donde reside y trabaja, como sus favoritos.

Keli y COFI, las otras recomendaciones de la presentadora

Entre ellos se encuentra la vinoteca Keli, un espacio que es sala, cocina, salón de juegos, biblioteca y bodega al mismo tiempo. Este lugar en el que la periodista suele tomarse un cóctel es conocido por su sangría artesanal Keli Signature, Doble Combo o Pornstar Extra Life.

Otro de sus sitios favoritos en Madrid es COFI, un negocio donde la presentadora suele desayunar y que cuenta con locales tanto en Malasaña como en Chamberí.

Tal y como aseguran desde la Guía Repsol, este es "un refugio cafetero que ofrece también tés, kombuchas, repostería, tostas, bowls y sándwiches para comer durante todo el día, y los fines de semana ofrecen brunch".