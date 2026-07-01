El Gobierno de Juanma Moreno apremia a Vox a las puertas de la segunda votación: "Mañana, mejor que pasado"

El Gobierno andaluz acumula casi un mes y medio en funciones y, sobre todo, con la incertidumbre de no saber cuándo retomará su actividad ordinaria y qué peso tendrá Vox en el ejecutivo y en las medidas que se lleven a cabo, específicamente en las políticas sociales y de inmigración. Se mantiene la máxima prudencia y “discreción” en torno a la evolución de las negociaciones pero al mismo tiempo desde el ejecutivo autonómico se insiste en el mismo mensaje que llevó al presidente andaluz, Juanma Moreno, a convocar la sesión de investidura sin tener garantizados los votos. “Se necesita un gobierno cuanto antes (...) Mañana es mejor que pasado”, explica la consejera portavoz, Carolina España, en referencia a la segunda votación en el Parlamento prevista para el jueves. Si no sale adelante la investidura arranca la cuenta atrás para una nueva cita con las urnas.

“Los problemas de los andaluces no pueden esperar. No todo se puede resolver en funciones. Andalucía necesita un gobierno cuanto antes. No se puede eternizar un gobierno en funciones porque no es bueno para los andaluces”, explicó la consejera portavoz, Carolina España, quien hizo un llamamiento a Vox a escuchar el resultado de las urnas del 17M: “Los andaluces dijeron alto y claro que quieren a Juanma Moreno como presidente. Cuanto antes les hagamos caso mejor”, puntualizó.

Pendientes de los presupuestos

La consejera de Hacienda centra su urgencia en la elaboración de los presupuestos de la Junta de Andalucía. En torno al mes de mayo, todos los años, estaba aprobada la orden de inicio de elaboración, paso que aún no se ha dado, y que abre la fase de recopilación de los datos de todas consejerías. En esta ocasión ni siquiera se sabe cuáles van a ser las competencias ni la configuración del Gobierno por lo que aún restan varias semanas para que pueda comenzar el proceso. De hecho, en un año electoral es habitual que el presupuesto no llegue en tiempo y forma. Aún así, la consejera de Hacienda mantiene ese objetivo: “Deben estar en tiempo y forma. Si queremos conseguirlo debe haber gobierno este mes de julio”.

El Gobierno andaluz quiere además conservar la imagen de estabilidad que contraste con los problemas del Ejecutivo de Pedro Sánchez que aún no ha conseguido sacar adelante ni unos presupuestos en esta legislatura: “ La mejor respuesta que podemos dar es que en Andalucía se levante un gobierno solvente y limpio. No queremos una SEPI que sirva para hacer favores ni para otorgar comisiones”, apuntó España en alusión al caso Leire Díez y a las imputaciones, entre otras, de la presidenta de la sociedad estatal.