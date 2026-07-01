La Guardia Civil se lleva documentos del Ayuntamiento de Almonte por la zona azul de Matalascañas y los parkings de El Rocío

La Guardia Civil ha ejecutado un mandato judicial de retirada de documentación del Ayuntamiento de Almonte, gobernado por Francisco Bella (ilusiona), relacionada con la adjudicación del contrato de la zona azul de Matalascañas y con el formalizado para explotar durante 10 años los aparcamientos municipales de pago en la aldea de El Rocío. Al respecto, el PSOE ha denunciado que esos procedimientos del consistorio almonteño “no se han realizado de manera transparente” y que se estaban poniendo en marcha “sin una ordenanza que regulase la zona azul”.

Documentos reclamados por el juzgado

La actuación, según ha avanzado ABC y ha confirmado a EFE la Guardia Civil, se llevó a cabo a mediodía de ayer martes y se trata de documentos que el Juzgado "ha indicado directamente al Ayuntamiento que tiene que entregar y no lo había hecho".

Por su parte, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha informado de que la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado es la que investiga los hechos tras incoar diligencias previas el año pasado por los contratos de adjudicación de la Zona ORA de Matalascañas y la explotación de los aparcamientos municipales de pago en El Rocío.

En estos momentos, ha precisado, no hay investigados y se está en la fase de recopilación de información, marco en el que se inserta la actuación de la Guardia Civil. El Ayuntamiento de Almonte se encuentra personado en la causa.

La investigación sobre la zona azul de Matalascañas

La investigación judicial e institucional sobre la gestión del Ayuntamiento de Almonte se centra en presuntas irregularidades administrativas y legales cometidas por el equipo de gobierno, Ilusiona, en la adjudicación de estos servicios.

En el caso de la zona ORA de Matalascañas, la oposición y la Asociación de Propietarios locales denuncian que la concesión a la empresa Dornier —un contrato de 47 millones de euros y 30 años de duración— se formalizó sin contar con la preceptiva ordenanza reguladora ni la fiscal que legalizara el cobro de estas tasas.

Asimismo, la justicia cuestiona el adelanto de un canon de 2,1 millones de euros abonado al consistorio y el inicio de unas obras de asfaltado previas a la obligatoria validación de la normativa.

De forma paralela, el Juzgado investiga, bajo el mismo expediente, el contrato municipal para la explotación y gestión de los aparcamientos de pago de la aldea de El Rocío por un período de diez años para determinar si se ajusta a la legalidad.

El PSOE denuncia falta de transparencia

La secretaria general del PSOE de Almonte, El Rocío y Matalascañas y concejal en el Ayuntamiento almonteño, Macarena Robles, ha insistido este miércoles en que el procedimiento de la Zona ORA en el núcleo costero "no se ha realizado de manera transparente", y se ha mostrado cauta ante la apertura de diligencias previas para investigar la adjudicación, pero que "corrobora que no está haciendo de la mejor forma posible".

En declaraciones a Europa Press, la socialista ha insistido en que su formación "siempre" ha defendido que el procedimiento de la zona ORA "no es transparente" y se ha pedido "en dos ocasiones, tanto en enero como en mayo, que se paralizara el contrato para analizarlo todo", porque "se estaba poniendo en funcionamiento sin una ordenanza que regulase la zona azul propiamente dicha".

"Desde el Partido Socialista hemos pedido información permanentemente sobre ese contrato que no vemos con toda la transparencia posible para nuestro municipio. Pero no hemos tenido acceso en ningún momento a esa información, y por eso hemos mantenido también nuestra posición de votar en contra, además de que consideramos que no debe haber zona azul en toda Matalascañas y menos de la forma en que se está implementando", ha abundado.

En este sentido, la socialista ha indicado que la apertura de diligencias previas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado "viene a corroborar el hecho de que no se está haciendo de la mejor forma posible, es decir, con la transparencia debida".

“Un contrato de muchos millones”

No obstante, la socialista ha remarcado que son "cautos" ante esta apertura de diligencias previas, porque respetan "todo lo que realicen las autoridades judiciales", pero ha subrayado que "el procedimiento tiene que ser pulcro porque es un contrato de muchos millones que afecta y perjudica a Almonte durante 30 años".

"Siempre hemos dicho, y vamos a seguir diciendo, que cuando un contrato es transparente, es fácil de llevar a cabo y es fácil de que todos los miembros de la oposición voten a favor, pero desde un principio nos hemos encontrado con una pared, en el que hemos pedido información, hemos pedido documentación y se nos ha negado", ha aseverado.

En ese sentido, ha insistido en que la justicia "ya irá diciendo cómo va actuando", pero "sí es verdad que se viene advirtiendo desde hace ya mucho tiempo de la falta de transparencia que se está produciendo en este contrato".

Los aparcamientos de El Rocío

En cuanto a la investigación sobre los parkings de El Rocío, la socialista ha señalado que no tenía constancia, pero ha señalado que compañeros de la Corporación "han puesto de manifiesto en determinadas ocasiones peticiones dirigidas al equipo de Gobierno pidiendo información al respecto".

"Según lo que hemos escuchado tanto en los consejos de administración como en la Junta General y en los Plenos, no se les ha dado esa documentación y, por tanto, volvemos a lo mismo. Cuando se tiene documentación no es para intentar tumbar nada, sino para saber, conocer y poder ejercer la labor de fiscalización que tenemos la oposición en el pleno", ha indicado.